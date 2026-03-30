۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

اولیانوف: تلاش آمریکا و اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین تصریح کرد: تلاش آمریکا و (رژیم) اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی در سخنانی اعلام کرد: تلاش آمریکا و (رژیم) اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: آمریکا و (رژیم) اسرائیل تلاش کردند حاکمیت ملی ایران را تضعیف کنند، اما از این کار هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.

وی سپس افزود که جامعه ایران و نظام مدیریت این کشور «بسیار پایدارتر و مقاوم‌تر از آنچه در آمریکا و اسرائیل انتظار داشتند» برقرار است.

