اولیانوف: تلاش آمریکا و اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی در سخنانی اعلام کرد: تلاش آمریکا و (رژیم) اسرائیل برای تضعیف حاکمیت ملی ایران ناکام ماند.

وی سپس افزود که جامعه ایران و نظام مدیریت این کشور «بسیار پایدارتر و مقاوم‌تر از آنچه در آمریکا و اسرائیل انتظار داشتند» برقرار است.