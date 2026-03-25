کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار و ۱۵۰ بسته تنباکو قاچاق در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار داشته و پلیس بر اساس قانون با این معضل اقتصادی برخورد می‌کند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نوشهر در راستای طرح مبارزه با عرضه کالاهای دخانی با انجام کارهای اطلاعاتی پس از شناسایی یک باب انبار سیگار قاچاق در شهرستان نوشهر، موضوع کشف را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ حجت نورانی ، تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نوشهر در بازدید از انبار عرضه و فروش مواد دخانی، تعداد ۱۰۰هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه سیگارهای کشف شده تحویل انبار اموال تملیکی شد، اظهار داشت: پرونده در این خصوص تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی شهرستان نوشهر معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس در خصوص جلوگیری از ورود قاچاق و برخورد جدی با مجرمان این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد.