۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

انبار احتکار روغن خوراکی با ارزش میلیاردی در نوشهر کشف شد

نوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از شناسایی و کشف یک انبار احتکار ارزاق عمومی و ضبط ۲ تُن روغن خوراکی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی بر بازار و اصناف اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار اقلام اساسی، مأموران پاسگاه کجور با همکاری دستگاه‌های مرتبط از یک واحد انباری بازدید کردند.

وی افزود: در این عملیات مشترک با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت، مقدار ۲ تُن روغن خوراکی احتکارشده کشف شد.

فرمانده انتظامی نوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را بیش از یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

نورانی خاطرنشان کرد: کالاهای کشف‌شده با هماهنگی مقام قضایی به اداره صمت تحویل داده شد و پلیس با جدیت با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخورد می‌کند.

