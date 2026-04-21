کشف ۱۲۵ هزار نخ سیگار قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سرمدی از کشف ۱۲۵ هزار نخ سیگار قاچاق از سوی ماموران گشت پلیس راه همدان- تهران خبر داد و اظهار کرد: ماموران گشت پلیس راه در حین گشت زنی به خودروی سمند سورن با یک دستگاه کشنده تصادف کرده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو سمند تعداد ۱۲۵ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار قاچاق خارجی کشف شد.

رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: راننده خودر که در همین حین به سمت زمین‌های کشاورزی اطراف جاده متواری شده بود که توسط عوامل پلیس راه دستگیر و در ادامه بازرسی از خودرو مذکور ۲ قطعه پلاک سرقتی نیز کشف شد.

رئیس پلیس راه استان همدان در خاتمه بیان داشت: راننده به همراه خودرو و بار قاچاق تحویل پاسگاه انتظامی ویان شد.