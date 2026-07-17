نفیسی: مردم از تردد غیرضروری در  محورهای آسیب دیده هرمزگان پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، بامداد شنبه با تأیید حملات انجام‌شده به برخی زیرساخت‌های ارتباطی استان، اظهار کرد: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به شرایط استان را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کرده و از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، راهداری و سایر نهادهای مسئول از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حضور یافته‌اند و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی، ایجاد مسیرهای جایگزین و بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با درخواست از مردم برای همکاری با دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای اعلام‌شده، به‌ویژه محدوده تونل شهید میرزایی، پل رودخانه شور و محور سه‌راه میناب به سمت رودان خودداری شود و در صورت ضرورت، شهروندان از مسیرهای جایگزینی که متعاقباً اعلام خواهد شد، استفاده کنند.

نفیسی تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای مدیریت شرایط، حفظ امنیت و تداوم ارائه خدمات به شهروندان بسیج شده است و هرگونه اطلاعیه و اخبار جدید تنها از طریق استانداری هرمزگان و رسانه‌های رسمی منتشر خواهد شد.