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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

نفیسی: مردم از تردد غیرضروری در  محورهای آسیب دیده هرمزگان پرهیز کنند

نفیسی: مردم از تردد غیرضروری در  محورهای آسیب دیده هرمزگان پرهیز کنند

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تأیید حملات انجام‌شده به برخی زیرساخت‌های ارتباطی استان از مردم خواست تا از تردد در محورهای آسیب دیده پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، بامداد شنبه با تأیید حملات انجام‌شده به برخی زیرساخت‌های ارتباطی استان، اظهار کرد: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به شرایط استان را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کرده و از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، راهداری و سایر نهادهای مسئول از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حضور یافته‌اند و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی، ایجاد مسیرهای جایگزین و بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با درخواست از مردم برای همکاری با دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای اعلام‌شده، به‌ویژه محدوده تونل شهید میرزایی، پل رودخانه شور و محور سه‌راه میناب به سمت رودان خودداری شود و در صورت ضرورت، شهروندان از مسیرهای جایگزینی که متعاقباً اعلام خواهد شد، استفاده کنند.

نفیسی تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای مدیریت شرایط، حفظ امنیت و تداوم ارائه خدمات به شهروندان بسیج شده است و هرگونه اطلاعیه و اخبار جدید تنها از طریق استانداری هرمزگان و رسانه‌های رسمی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6890833

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