۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز پنجشنبه ۷ خرداد

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و در بعدازظهر در مناطق دریایی، وزش بادهای جنوب غربی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: صبح امروز در آسمان پاره‌ای نقاط گذر ابر و بعدازظهر وزش باد در دریا مورد انتظار است.

وی افزود: دریا صبح آرام و در بعدازظهر به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و شرایط برای تردد شناورهای سبک، مساعد پیش بینی می‌شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: شرایط جوی و دریایی، فردا جمعه در استان شرایط تداوم خواهد داشت و از بعدازظهر شنبه بر شدت سرعت باد بر روی دریا افزوده خواهد شد.

وی افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا با ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است و توصیه می‌شود از ترددهای غیر ضرور در فضای باز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه در ظهر خودداری شود.

