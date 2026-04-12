تفکری: مخالف برگزاری لیگ برتر هستم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرفرشاد تفکری پس از پایان نشست مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، در خصوص احتمال ازسرگیری رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: با برگزاری مجدد مسابقات در شرایط فعلی موافق نیستم. در این جلسه هر یک از باشگاهها دیدگاهها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
وی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شد مهدی تاج و حیدر بهاروند به نمایندگی از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، نشستی با وزیر ورزش و جوانان برگزار کنند تا در نهایت تصمیمگیری نهایی در این خصوص انجام شود.
تفکری همچنین خاطرنشان کرد: یکی از گزینههای مطرح شده، آغاز رقابتهای لیگ برتر پس از پایان جام جهانی بود. ضمن اینکه پیشنهادی نیز درباره شروع فصل آینده لیگ برتر با حضور ۱۸ تیم مطرح شد که بنده از این طرح حمایت کردم.
