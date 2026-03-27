پوستر «قمارباز» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با اکران نوروزی فیلم سینمایی «قمارباز» نخستین ساخته بلند محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی‌نسب از پوستر رسمی آن با طرحی از محمد تقی‌پور منتشر شد.

این فیلم سینمایی که برای اولین‌بار در چهل‌وچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر برای اهالی رسانه به نمایش درآمد؛ نامزد ۵ سیمرغ بلورین و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اول از این جشنواره شد.

«قمارباز» در هفته نخست اکران و علیرغم محدودیت نمایش فیلم در سینماها توانست با نمایش در ١٣٩ سالن و ۴٨٨ سانس، ٢۵٠٠ نفر را به سالن سینماها بکشاند و در رتبه دوم اکران نوروزی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی-جاسوسی، داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲روزه روایت می‌کند.

کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش آن را بهمن سبز بر عهده دارد.