«قمارباز»؛ روایتی از جنگ ۱۲ روزه در سینما و یک حمله سایبری

به گزارش خبرنگار مهر، «قمارباز» نخستین فیلم بلند محسن بهاری در ژانر تریلر امنیتی این روزها روی پرده سینماها اکران میشود.
ماجرای فیلم از جایی شروع میشود که یکی از بانکهای کشور در جنگ ۱۲ روزه هدف حمله سایبری قرار میگیرد. یک مأمور خبره (با بازی آرمین رحیمیان) به یکی از برنامهنویسان بانک (با بازی کوروش تهامی) مظنون میشود و تکاپویی نفسگیر برای کشف حقیقت و حفظ امنیت ملی آغاز میشود.
«قمارباز» به ژانر تریلر امنیتی تعلق دارد؛ ژانری که به دلیل دشواریهای تولید، کمتر سراغ آن میروند. همین جسارت، فیلم را برای مخاطبانی که به دنبال تجربهای تازه و غیرتکراری هستند، جذاب میکند.
آرمین رحیمیان در نقش مامور امنیتی با بازی بیتکلف و خونسرد خود، یکی از بهیادماندنیترین شخصیتهای فیلم را ساخته است. کوروش تهامی نیز در نقش کارمند بانک، چهرهای متفاوت و تأثیرگذار از خود به نمایش گذاشته. شبنم قربانی و امیر نوروزی دیگر بازیگران این اثر هستند.
فیلم در لوکیشنی محدود و عمدتاً با دیالوگهای چالشبرانگیز پیش میرود. مخاطب همراه با شخصیت اصلی، سعی میکند معمای حمله سایبری را حل کند و حقیقت را از لابهلای گفتگوها بیرون بکشد.
نکته قابل تأمل آنکه «قمارباز» در ایام جنگ رمضان روی پرده رفته و مستقیماً به موضوع جنگ ۱۲ روزه و اشکال نوین درگیری (از جمله حملات سایبری) میپردازد. این همزمانی، تماشای فیلم را به تجربهای متفاوت و بهروز تبدیل کرده است.
