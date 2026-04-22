۱۲ هزار نفر «قمارباز» را دیدند؛ انتشار تیزر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «قمارباز» نخستین ساخته بلند محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی‌نسب به فروش میلیاردی رسید. همزمان با عبور فروش این فیلم از مرز یک میلیارد تومان با جذب ۱۲ هزار مخاطب، تیزر جدید «قمارباز» منتشر شد. ساخت این تیزر را امید میرزایی برعهده داشته است.

فیلم سینمایی «قمارباز» که برای اولین‌بار در چهل‌وچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر برای اهالی رسانه به نمایش درآمد؛ نامزد ۵ سیمرغ بلورین و برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اول از این جشنواره شد. این فیلم اکنون در رتبه دوم گیشه سال ۱۴۰۵ سینماها قرار دارد.

فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی-جاسوسی، داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲روزه روایت می‌کند و کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش آن را بهمن سبز بر عهده دارد.