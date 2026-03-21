«قمارباز» در دوراهی سینما و خیابان؛ برای فیلمم خیابان را خالی نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اکران نوروزی سینماها با نمایش آثار منتخب جشنواره چهل‌وچهارم فیلم فجر آغاز شده، محسن بهاری برنده سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم اول، واکنش متفاوتی به همزمانی اکران فیلمش با وقایع اخیر نشان داد. بهاری معتقد است اگرچه سینمای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه اهمیت دارد، اما رسالت امروز مردم نه در سالن‌های تاریک، بلکه در متن خیابان‌ها تعریف می‌شود.

محسن بهاری باتوجه به اکران فیلمش در سینماهای کشور و حضور مردم در خیابان‌ها برای مقاومت حداکثری گفت: طبیعتاً هر فیلمسازی دوست دارد که فیلمش در بهترین موقعیت اکران شود به‌ویژه اگر مثل من یک فیلم اولی باشد اما دوستان صلاح دانستند که به دلیل اهمیت تأثیر سینما، فیلم «قمارباز» که به این روزها ارتباط دارد، اکران شود.

وی بیان کرد: البته من هم دوست دارم مردم فیلم من را ببینند و از آن استقبال کنند اما حرف من این است که امروز جای مردم در خیابان‌ها است و اگر تماشای فیلم من در سینما باعث شود که حتی یک نفر به سینما برود و در خیابان نباشد، راضی نیستم. بعداً هم می‌شود فیلم را تماشا کرد اما این شب‌ها باید در خیابان‌ها باشیم.

وی عنوان کرد که البته دیدن این فیلم خیلی مهم است و شاید بتواند مسیری را برای تماشای فیلم‌های مرتبط با جنگ باز کند اما مهم تر از آن الان این است که همه در خیابان‌ها باشیم و میدان را از دست ندهیم.