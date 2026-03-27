مسدود شدن محورهای فرعی گرمسار؛ کریدور تهران- مشهد باز است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر جمعه و به دلیل بارش شدید باران، جاده های فرعی شهرستان گرمسار دچار آبگرفتگی شده و مقامات محلی خبر از مسدود شدن این مسیرها به خصوص راه های روستایی می دهند.

بالا آمدن آب از سمت حبله رود همچنین باعث شده تا خساراتی به اراضی کشاورزی و تاسیسات و زیرساخت ها وارد شود اما تردد خودروها در کریدور اصلی تهران- مشهد در منطقه گرمسار، همچنان ادامه دارد.

تردد خودروهای مسافران نوروزی و زائران رضوی با توجه به ورود آب به جاده در گرمسار، کند شده و راهداران در تلاش هستند تا جاده ها را باز نگه دارند از سوی دیگر از مردم درخواست شده تا به جاده های شهرستان گرمسار وارد نشوند.

علی همتی فرماندار گرمسار که در منطقه کانونی سیلاب ها حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: همه عوامل امدادی امروز در گرمسار در حالت آماده‌باش قرار دارند.

همتی با بیان اینکه عوامل راهداری و امدادی به منطقه وقوع سیلاب‌ها اعزام شده‌اند، افزود: به صورت موقت برخی نقاط از کریدور اصلی تهران- مشهد دچار مسدودی به دلیل ورود آب به جاده شد که با تلاش راهداران این انسداد برطرف شده است.

گفتنی است بارش ها به اراضی کشاورزی شهرستان گرمسار هم خساراتی وارد کرده که کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان در منطقه حضور دارند و بعد از بررسی های اولیه میزان اولیه خسارات را برآورد خواهند کرد.

شرایط جوی در اکثر نقاط استان سمنان مساعد نیست و از مردم درخواست شده تا در صورت نداشتن سفر ضروری، به محورهای مواصلاتی استان ورود نداشته باشند.