به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه های نماز جمعه سمنان در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به بهار طبیعت و همچنین گرامی داشت عید فطر و نوروز، بیان کرد: نوروز فرصت خوبی برای دستگیری از نیازمندان و کمک به مستمندان است که مردم سمنان این موضوع را حتما به یاد داشته باشند.

وی با تحلیل شرایط جنگ رمضان و همچنین منطقه، بیان کرد: عدم توانمندی آمریکا در اجماع جهانی علیه ایران اسلامی نشان از یک ناکامی بزرگ دیگر برای آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ملت مقاوم ایران اسلامی است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه آمریکا در جنگ هم حتی موفق نبوده است، تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که اهداف آمریکا در نبرد علیه ملت ایران اسلامی به دست نیامده و این کشور به دنبال توجیه ناکامی خود است.

مطیعی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل مسلماً و بدون شک دنبال تغییر رژیم در کشورمان بودند که به آن دست پیدا نکردند، تاکید کرد: انسجام و ایستادگی ملت مقاوم ایران اسلامی پست آرمان های انقلابی شان، مانع بزرگی بر سر راه دشمن بود.

وی با بیان اینکه ناکامی بزرگی برای آمریکا پدید آمده تا جایی که این کشور دیگر قادر به ایجاد اجماع جهانی نیست و حتی متحدانش نیز از همراهی علنی با سیاست‌های آن خودداری می‌کنند، افزود: آمریکا در مهار توان هسته‌ای و موشکی ایران نیز ناکام بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه ایران اسلامی با اقتدار از خود دفاع کرد و حتی آمریکا و اسرائیل هم فکرش را نمی کردند که اینطور غافلگیر شوند، گفت: آمریکا در شرایط دشواری قرار گرفته است.

مطیعی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در میدان، دیگر غافلگیری آمریکا و اسرائیل و معاندان بود، گفت: باید از مردم صبور و مقتدر ایران اسلامی بابت رها نکردن خیابان ها و ایستادن پای آرمان های انقلاب اسلامی قدردانی کرد.