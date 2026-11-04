به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان، با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: مردم بصیر استان سمنان، همگام با مردم دیگر نقاط کشور، امروز حماسه دیگری از جنس حضور آفریدند.

وی با بیان اینکه پیام اصلی این حضور میلیونی، ایستادگی در میدان است، افزود: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که با وجود همه توطئه‌ها و فشارها، با انسجام و وحدت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه مردم ایران بار دیگر انسجام و وحدت خود را به رخ جهانیان کشیدند، گفت: ملت ایران نشان دادند که پای انسجام ملی، که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است، ایستاده‌اند.

مطیعی با ابراز امیدواری نسبت به شکست قطعی دشمنان و پیروزی ملت ایران اسلامی، تصریح کرد: امیدواریم به‌زودی شاهد تحقق این اتفاق باشیم و این روز دور نیست.

وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از حضور و همراهی مردم، افزود: مردم استان سمنان نیز همچون دیگر نقاط کشور، در طول ۴۷ سال عمر پرافتخار انقلاب اسلامی، همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته و در بزنگاه‌ها درخشیده‌اند.