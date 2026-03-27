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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

شنیده شدن صدای انفجار در کرمانشاه

شنیده شدن صدای انفجار در کرمانشاه

کرمانشاه- منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهر کرمانشاه خبر می‌دهند؛ موضوعی که گفته می‌شود پس از حمله آمریکایی–صهیونیستی و اصابت پرتابه در این شهر رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای انفجاری در برخی مناطق شهر کرمانشاه شنیده شد که توجه شهروندان را به خود جلب کرده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه و شنیده‌های محلی، این صدا پس از آن شنیده شده که گفته می‌شود در پی حمله آمریکایی–صهیونیستی به شهر کرمانشاه، یک پرتابه به این منطقه اصابت کرده است.

با این حال تاکنون جزئیات دقیق‌تری از محل اصابت، میزان خسارات احتمالی یا ابعاد این حادثه منتشر نشده و منابع رسمی نیز در این باره اطلاعیه‌ای صادر نکرده‌اند.

گفته می‌شود بررسی‌های لازم از سوی نهادهای مسئول در حال انجام است و در صورت تأیید مقامات امنیتی و نظامی، اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر درباره این حادثه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6784801

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    نظرات

    • شایان IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
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      ۴۰ روز جنگ ادامه دارد

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