  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

اصابت ۴ پرتابه به بوموسی و سیریک/صداها در بندرلنگه مربوط به دریا است

اصابت ۴ پرتابه به بوموسی و سیریک/صداها در بندرلنگه مربوط به دریا است

بندرعباس- همزمان با اصابت چهار فروند پرتابه در جزیره بوموسی و بندر سیریک، گزارش‌ها از شنیده شدن صداهایی از فاصله  دور و روی آب در بندرلنگه حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری ها نشان از اصابت چهار فروند پرتابه به دو نقطه در سواحل جنوبی کشور خبر دادند.

دو پرتابه به جزیره راهبردی بوموسی و دو پرتابه دیگر به مناطقی از شهرستان سیریک در شرق استان هرمزگان برخورد کرده است.

هرچند جزئیات دقیق از خسارت‌های احتمالی وارده و ماهیت اهداف اصابت‌کرده هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما شاهدان عینی در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، از ادامه جریان عادی زندگی در این شهر می‌گویند.

تردد خودروها در خیابان‌های اصلی، حاکی از آن است که حملات تأثیر محسوسی بر روند روزمره شهروندان بر جای نگذاشته است.

در عین حال در بندرلنگه و کیش صداهای ضعیفی شنیده شده که از روی دریا بوده و تاکنون در شهر انفجاری گزارش نشده است.

کد مطلب 6882894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها