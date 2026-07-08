اصابت ۴ پرتابه به بوموسی و سیریک/صداها در بندرلنگه مربوط به دریا است

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری ها نشان از اصابت چهار فروند پرتابه به دو نقطه در سواحل جنوبی کشور خبر دادند.

دو پرتابه به جزیره راهبردی بوموسی و دو پرتابه دیگر به مناطقی از شهرستان سیریک در شرق استان هرمزگان برخورد کرده است.

هرچند جزئیات دقیق از خسارت‌های احتمالی وارده و ماهیت اهداف اصابت‌کرده هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما شاهدان عینی در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، از ادامه جریان عادی زندگی در این شهر می‌گویند.

تردد خودروها در خیابان‌های اصلی، حاکی از آن است که حملات تأثیر محسوسی بر روند روزمره شهروندان بر جای نگذاشته است.

در عین حال در بندرلنگه و کیش صداهای ضعیفی شنیده شده که از روی دریا بوده و تاکنون در شهر انفجاری گزارش نشده است.