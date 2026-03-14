شنیده شدن صدای دو انفجار در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه صدای دو انفجار در برخی مناطق شهر کرمانشاه به گوش رسید که موجب نگرانی و توجه شهروندان شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، هنوز محل دقیق وقوع این انفجارها اعلام نشده و جزئیات بیشتری از خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نشده است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این انفجارها در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی نقاط کشور رخ داده است.

در همین حال دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و تیم‌های امدادی و خدماتی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

اخبار و اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.