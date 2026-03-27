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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

سقوط موتورسوار به داخل رودخانه ای در فومن؛ راکب نجات یافت

سقوط موتورسوار به داخل رودخانه ای در فومن؛ راکب نجات یافت

فومن- فرماندار فومن از سقوط یک موتور سوار به داخل رودخانه ای در این شهرستان خبر داد و گفت: با حضور به موقع نیروهای امدادی راکب موتورسوار در این حادثه نجات یافت.

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختلال در عبور و مرور ۵ روستای این شهرستان به دلیل بارش شدید باران و غرقابی شدن پل های آبنما خبر داد و گفت: در حادثه ای جداگانه، یک راکب موتورسوار که به داخل رودخانه سقوط کرده بود، توسط نیروهای امدادی نجات یافت.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه در یکی از روستاهای فومن که دارای پل آبنما بود رخ داد و بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و موفق به نجات فرد حادثه دیده شدند.

قاسمی با بیان اینکه بر اثر بارش باران و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، پلهای آبنما روستاهای رودبارچیره، خطیب گوراب، زیده، شکالگوراب و گوراب پس دچار غرقابی شده اند، افزود: این امر باعث شده عبور و مرور در راه های ارتباطی اصلی این روستاها به طور موقت انجام نگیرد و ساکنان مجبور هستند از راههای روستاهای اطراف برای تردد استفاده کنند.

کد مطلب 6784844

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