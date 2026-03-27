مدیرکل محیط زیست لرستان خواستار مشارکت در رویداد «ساعت زمین» شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمانپور ظهر جمعه در گفتوگو با رسانهها خطاب به عموم شهروندان، مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداران شهرستانهای استان، مدیران مراکز آموزشی، اماکن ورزشی، تفریحی، تاریخی، بازارهای پویای اقتصادی، برجهای بزرگ مسکونی، تشکلهای مردمنهاد و تمامی فعالان عرصه حفظ محیط زیست، از همه دعوت کرد تا در رویداد جهانی «ساعت زمین ۱۴۰۵» مشارکت فعال داشته باشند.
صندوق بینالمللی حفاظت از طبیعت؛ بنیانگذار رویداد ساعت زمین
وی توضیح داد: صندوق بینالمللی حفاظت از طبیعت (WWF) از سال ۲۰۰۷، با هدف ارتقای آگاهی جهانی نسبت به تأثیرات فعالیتهای انسانی بر محیطزیست و تشدید تغییرات اقلیمی، رویداد ارزشمند «ساعت زمین» را پایهگذاری کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ادامه داد: این برنامه، نمادی از تعهد جهانی به آیندهای پایدارتر است و هر ساله با مشارکت میلیونها نفر در سراسر جهان برگزار میشود.
نماد تعهد جهانی به آیندهای پایدارتر
فرمانپور گفت: ساعت زمین، فرصتی است برای نشان دادن همبستگی جهانی در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی.
وی ادامه داد: با خاموش کردن چراغها و دستگاههای الکتریکی غیرضروری، پیام روشنی به جهانیان ارسال میشود که ما به آینده زمین اهمیت میدهیم و برای حفاظت از آن متعهد هستیم.
لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی در شرایط حساس کنونی
فرمانپور ددر بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط حساس کنونی و با توجه به وضعیت جنگ تحمیلی در کشور، لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی بیش از پیش احساس میشود.
وی ادامه داد: پایداری شبکه برق ملی در این برهه از زمان، نه تنها یک مسئولیت زیستمحیطی، بلکه یک وظیفه ملی و میهنی برای حمایت از زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشود.
کاهش فشار بر شبکه برق کشور؛ وظیفه ملی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان یادآور شد: مشارکت در این رویداد جهانی، علاوه بر ارسال پیام زیستمحیطی به جهان، کمک مؤثری به کاهش فشار بر شبکه برق کشور در این ایام خواهد بود.
وی اضافه کرد: هر لامپ خاموش، هر دستگاه غیرضروری که از مدار خارج شود، به معنای صرفهجویی در منابع ملی و کمک به پایداری شبکه برق است.
زمان برگزاری؛ شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰
فرمانپور خاطرنشان کرد: این رویداد روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار میشود.
وی تصریح کرد: از تمامی شهروندان و مسئولان درخواست میشود با خاموش کردن داوطلبانه سیستمهای روشنایی و دستگاههای الکتریکی غیرضروری، به این حرکت جهانی بپیوندند.
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