ساعت زمین و تعهد ایران به حفاظت از انرژی و محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ساعت زمین رویداد جهانی است که توسط صندوق جهانی طبیعت (WWF) با هدف جلب توجه به پیامدهای تغییرات اقلیمی و حفظ کره زمین برگزار میشود.
این رویداد هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس در سطح جهان و ایران با خاموشی نمادین چراغهای غیرضروری اجرا میشود تا پیام صرفهجویی در مصرف انرژی و حفاظت از منابع طبیعی به گوش همگان برسد.
نخستین گرامیداشت ساعت زمین در ایران در سال ۱۳۹۰ با خاموشی برج میلاد آغاز شد و سالهای بعد، سازههای شاخصی مانند برج آزادی، سیوسه پل اصفهان، پل سفید اهواز و میدان ها و ساختمانهای شهرهای مختلف به این حرکت پیوستند.
بنابراین گزارش آئین جهانی ساعت زمین در ایران در سال ۱۴۰۵ همانند سنوات گذشته به صورت همآوایی با رویداد جهانی برگزار میشود. طبق تقویم سال ۱۴۰۵، در شب آخرین شنبه مارس، مراسم خاموشی چراغهای روشن غیرضروری اجرا میشود تا پیام حفاظت از محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی به همگان منتقل شود.
مطابق اعلام ستاد هماهنگی اجرای این رویداد، در روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی استان تهران و سایر استانها به مدت یک ساعت از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ خاموشی چراغها و تاسیسات غیرضروری را تجربه خواهند کرد. این اقدام نمادین با هدف تبیین اهمیت محافظت از منابع انرژی و آگاهیبخشی به خانوادههای ایرانی انجام میشود.
این گزارش میافزاید آب و برق دو زیرساخت حیاتی و اساسی برای زندگی روزمره مردم هستند و هر گونه کمبود یا اختلال در این حوزهها تأثیر مستقیم بر سلامت و رفاه جامعه دارد.
از این رو ساعت زمین نه تنها رویدادی زیستمحیطی است بلکه فرصتی است تا بخشهای مختلف کشور درباره مصرف بهینه انرژی و کاهش فشار بر شبکههای توزیع و تولید به سمت رفتارهای پایدار هدایت شوند.
همچنین ساعت زمین تداوم تعهد ملی ما به حفاظت از محیط زیست، مدیریت منابع آب و برق و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی است.
از همه هموطنان تقاضا میشود در زمان برگزاری رویداد، ضمن حضور در خانه یا محل کار با خاموشی چراغهای غیرضروری و استفاده کمتر از انرژیهای مصرفی، نقش خود را در حفظ منابع حیاتی ایفا کنند.
مدیران، کسبوکارها و نهادهای عمومی و دولتی نیز با اجرای طرحهای کاهش مصرف و خاموشیهای نمادین در ساعات محدود، به ارتقای آگاهی عمومی و کاهش فشار بر شبکههای توزیع کمک کنند.
نظر شما