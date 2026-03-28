برخورد مرگبار قطار با یک زن در شاهرود؛تابلوهای هشدار را جدی بگیرید

علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه برخورد قطار با یک خانم در ورودی شهرک نوین و محل تلاقی ریل و جاده خبر داد.

وی با بیان اینکه این خانم ورود به حریم ریل راه آهن را داشته است، افزود: متاسفانه این فرد به تابلوهای هشدار دهنده و موانع توجه نکرده است.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با اشاره به اعزام فوری نیروهای امدادی به منطقه بیان کرد: متاسفانه به دلیل جرحت‌های وارده این خانم جان خود را از دست داد.

رضایی برون با بیان اینکه تحقیقات برای این حادثه ادامه دارد، گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در محل تلاقی ریل و جاده حتماً رعایت احتیاط و توجه به تابلوهای هشداری و موانع را در نظر داشته باشند.

به گزارش مهر، نیروی انتظامی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اما به نظر می‌رسد این فرد با اطلاع از مخاطرات، وارد حریم ریل راه آهن شده و این حادثه تلخ رقم خورده است.