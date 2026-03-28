مشارکت ۸۰ راهنمای گردشگری در طرح نوروزی معرفی ۸ بنای تاریخی یزد

سیدعلیرضا سالار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقرار راهنمایان گردشگری در بناهای شاخص یزد برای شانزدهمین سال متوالی آغاز شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی یزد بیان کرد: این برنامه از نخستین روز سال ۱۴۰۴ در دو شیفت صبح و عصر آغاز شده و تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی گفت: هدف اجرای این طرح، آشنا کردن عمیق‌تر گردشگران با تاریخ، فرهنگ و معماری یزد از طریق راهنمایان آموزش‌دیده و دارای کارت رسمی است.

سالار حسینی ادامه داد: راهنمایان عضو انجمن در هشت بنای مهم تاریخی، مذهبی و فرهنگی استان مستقر شده‌اند و با رویکرد علمی و روایت‌محور به معرفی ارزش‌ها و ویژگی‌های اصیل این آثار می‌پردازند.

وی استقبال سه روز نخست فروردین را «چشمگیر» توصیف کرد و گفت: بازخوردها نشان می‌دهد حضور راهنمایان، تجربه فرهنگی گردشگران را به‌طور محسوس ارتقا داده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد تصریح کرد: بیش از ۸۰ راهنمای رسمی در این طرح مشارکت دارند و در مجموع حدود ۷۲۰ شیفت در تعطیلات نوروزی پوشش داده می‌شود.

وی افزود: استمرار شانزده‌ساله این برنامه نشان‌دهنده پایداری، تخصص و روح خدمت‌رسانی انجمن راهنمایان گردشگری یزد است؛ اقدامی که در کنار پاسداشت میراث فرهنگی، به توسعه گردشگری مسئولانه در شهر جهانی یزد کمک کرده است.