به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرجی ظهر یکشنبه از برپایی نمایشگاه بهاره سوغات و صنایع‌دستی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه تا ۲۵ فروردین ماه سال جاری برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از اول فروردین ماه در فرهنگسرای شهید رجایی ملایر آغاز به کار کرده است، افزود: در نمایشگاه بهاره سوغات و صنایع دستی ملایر بیش از ۱۰۰ نفر از کارآفرینان، بانوان سرپرست خانوار و صاحبان مشاغل خانگی حضور دارند و به طور روزانه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

شهردار ملایر هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ پویایی و نشاط در شهر و معرفی محصولات متنوع صنایع‌دستی و سوغات منطقه عنوان کرد.

وی در ادامه به آمادگی اماکن گردشگری و توریستی شهر ملایر از جمله مجموعه تفریحی توریستی مینی ورلد برای میزبانی از مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: فضاسازی شهری و ارائه خدمات متناسب با ایام نوروز نیز همچون سال‌های گذشته در دستور کار قرار داشته است.

شهردار ملایر همچنین از حضور ۱۰ راهنمای گردشگری در قالب دو شیفت صبح و عصر در مجموعه تفریحی پارک جهان کوچک خبر داد و افزود: این راهنمایان از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری، توضیحات جامعی در خصوص تاریخچه، پارک‌های موضوعی، بناها و ویژگی‌های این مجموعه به مسافران ارائه می‌دهند.