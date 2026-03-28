۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

حمله مجدد دشمن به محدوده دبستان شجره طیبه و درمانگاه آبسالان میناب

بندرعباس- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله مجدد دشمن آمریکایی-صهیونی به درمانگاه شهید آبسالان در مجاورت دبستان شجره طیبه شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: دشمن آمریکایی و صهیونیستی با چندین فروند پهپاد، درمانگاه شهید آبسالان را که در نزدیکی دبستان شجره طیبه میناب، قرار دارد مورد حمله قرار داده و خسارت‌هایی به انبارهای این مجموعه درمانی وارد کرد.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه این منطقه و مرکز در روز اول حمله به کشور نیز مورد حمله واقع شده بود و بر همین اساس تخلیه شده بود، تأکید کرد: خوشبختانه این حمله هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته است.

نفیسی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت تحت کنترل بوده و اقدامات لازم در خصوص بررسی ابعاد این حمله در دست انجام است.

وی تاکید کرد: امروز تمام دنیا می‌دانند که محدوده مورد حمله دشمن، به هیچ وجه نظامی نیست اما مجددا شاهد حمله به این محدوده هستیم که کاملا عامدانه بودن حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش آموز و معلم را اثبات می‌کند.

