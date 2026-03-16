نفیسی: مسئولان برای تأمین امنیت مردم با تمام توان در میدان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در حاشیه آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای دانش‌آموز در میناب، با تسلیت شهادت رهبر شهید، دانش‌آموزان و فرهنگیان در حادثه تروریستی که آن را به «آمریکا و رژیم صهیونیستی» نسبت داد، و همچنین تبریک انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: متأسفانه بخش‌هایی از کشور ما از طریق برخی کشورهای همسایه مورد تعرض و حمله قرار گرفته است.

وی افزود: مردم بدانند خادمان آنان در مجموعه مدیریت دولت با تلاش مضاعف در جهت تأمین رفاه، امنیت و آسایش جامعه فعالیت می‌کنند و در برابر هرگونه تجاوز پاسخ قاطع و دندان‌شکن داده خواهد شد.

نفیسی با تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از شرایط حساس کنونی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و انسجام ملی هستیم و باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم، اجازه ندهیم دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند. ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی نشان داده‌اند که در کنار نظام و کشور خود ایستاده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین با قدردانی از پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همه ما باید زیر پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و در برابر استکبار جهانی ایستادگی داشته باشیم.

در ادامه این برنامه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان به همراه مسئولان حاضر با حضور در دبستان «شجره طیبه» میناب و دیدار با خانواده شهید ذاکری‌خواهان، از این خانواده معظم شهید سرکشی و دلجویی کردند و بر لزوم تکریم خانواده‌های شهدا و تداوم راه و آرمان‌های آنان تأکید شد.