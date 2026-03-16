به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه جنگ تحمیلی به کشورمان تجاوزکارانه و مغایر با تمامی اصول و مقررات بین المللی است، اظهار داشت: در دل این جنگ غیرقانونی، جنایت‌های جنگی متعدد و هولناکی اتفاق افتاده که یکی از آنها حمله به دبستان شجره طیبه شهرستان میناب است.

وی افزود: این موضوع از مسیرهای مختلفی قابل پیگیری است که بر همین اساس، اقدامات متعددی در این خصوص انجام شده است.

قهرمانی گفت: اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضاییه هم در مراجع قضایی و غیر قضایی و حقوق بشری داخلی و هم مراجع قضایی بین المللی مثل دیوان بین المللی کیفری و مجامع حقوق بشری و سازمان‌های مردم نهاد صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از طریق سازوکارهای مربوط به کنوانسیون حقوق کودک نیز تصریح کرد: حدود ۳۰ کشور دنیا در قوانین داخلی خودشان ارتکاب جنایات جنگی در هر گوشه‌ای از دنیا را قابل تعقیب و رسیدگی می‌دانند که استفاده از همه این ظرفیت‌ها در حال پیگیری و اقدام است.

قهرمانی با اشاره به اینکه جنایت جنگی ارتکاب یافته در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، اظهار داشت: این جنایت گستردگی خاصی دارد و طی آن ۱۶۵ نفر شهید و ۹۵ نفر نیز مجروح شده‌اند که تمامی قربانیان آن غیرنظامی و ۱۲۰ نفر از شهدا دانش آموز هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ۲۰ نفر از شهدای مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب معلم هستند، خاطرنشان کرد: ۷۶ نفر از شهدا خانم هستند که این موضوع به لحاظ جنسیت قربانیان در نوع جنایت مؤثر است.

وی یادآور شد: ۱۲۰ نفر از شهدای مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب کودکان هفت تا سیزده ساله هستند که این موضوع یکی از ویژگی‌های مهم و قابل توجه جنایت ارتکاب یافته از سوی متجاوزان آمریکایی- اسرائیلی می‌باشد که در معرض دید جهانیان قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: در متن کنوانسیون حقوق کودک که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و توسط اکثریت کشورهای جهان امضا شده است حقوق متعددی از جمله حق حیات، بقا و رشد، حق حفاظت در برابر خشونت و حق برخورداری از سلامت و آموزش برای کودکان در نظر گرفته شده که همه این حقوق در این جنایت جنگی نقض شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان در خصوص پیگیری حقوق شهدا، جانبازان و خانواده‌های آن‌ها نیز تأکید کرد: از لحظه‌ی وقوع این جنایت، مسئولان قضایی از جمله دادستان و بازپرس ویژه در صحنه حاضر شده و امورات قضایی را دنبال کردند که در نتیجه آن مستندسازی صحنه جنایت صورت گرفته و حفظ و جمع آوری ادله مثل هر جنایت دیگری انجام شده است.

وی همچنین گفت: بقایای مهمات و موشک‌های مورد استفاده توسط دشمن در این جنایت، کشف و ضبط شده‌اند و مراحل احراز هویت پیکر شهدا نیز انجام و تمامی آنها به جز سه پیکر شناسایی شده‌اند.

وی افزود: در خصوص این سه پیکر هم اقدامات لازم جهت نمونه گیری و انجام آزمایش DNA صورت گرفته و بررسی‌های تخصصی در این خصوص ادامه دارد و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: در خصوص جنایت جنگی صورت گرفته در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، پرونده قضایی تشکیل شده و این موضوع با جدیت در مراجع داخلی و مجامع بین المللی هم از سوی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و هم توسط سازمان‌ها و NGO‌ها پیگیری می‌شود و به منظور هماهنگی در این خصوص کارگروه ویژه‌ای نیز تشکیل شده است.

وی همچنین بیان داشت: اخذ شکایات اولیای دم شهدای مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی انجام شده است و سعی کرده‌ایم تا تمامی اقدامات ما محکمه پسند و قابل استناد و پیگیری در محاکم داخلی و بین المللی باشد.