واکنش جنبش حماس به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور خبرنگاران لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای، حمله ارتش اشغالگر صهیونیستی به یک خودروی حامل خبرنگاران در جنوب لبنان که به شهادت علی شعیب، خبرنگار شبکه المنار، فاطمه فتونی، خبرنگار شبکه المیادین، و محمد فتونی، عکاس خبری منجر شد، را به شدت محکوم کرد و آن را ادامه سیاستهای جنایتکارانه علیه فعالان رسانهای دانست.
جنبش حماس تاکید کرد که این اقدام، نقض آشکار تمامی قوانین و عرفهای بینالمللی و قوانین مربوط به جنگ است و در چارچوب سیاست هدفمند دولت صهیونیستی برای حمله به خبرنگارانی صورت میگیرد که در حال پوشش وقایع میدانی و انتقال واقعیتها هستند.
در ادامه این بیانیه آمده است که پذیرش مسئولیت این حمله از سوی ارتش صهیونیستی و افتخار به هدف قرار دادن خبرنگاران، نشان دهنده بیاعتنایی این رژیم به جامعه بینالمللی و قوانین و معاهدات جهانی و تضمین فرار از مجازات به خاطر جنایاتی است که در سایه حمایت و پشتیبانی آمریکا مقابل دیدگاه جهانیان مرتکب میشود.
حماس ضمن تسلیت شهادت اصحاب رسانه که در لبنان، فلسطین و دیگر مناطق در حملات عمدی و سازمان یافته هدف قرار میگیرند، از جامعه بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و رسانهای و همچنین خبرنگاران سراسر جهان خواست تا این اقدامات را محکوم کرده و برای اعمال تحریمها و پیگرد مسئولان آن اقدام کنند و این جنایات علیه بشریت را افشا نمایند
