  1. استانها
  2. قم
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

تعداد شهدای حمله به پردیسان قم به ۲۰ نفر رسید

قم- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم گفت: تعداد شهدای حمله آمریکایی صهیونی به منطقه پردیسان قم به ۲۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری گفت: در حمله رژیم سفاک صهیونی آمریکایی که بامداد ۷ فروردین به منطقه مسکونی واقع در پردیسان قم انجام شد، ۲۰ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر مجروح شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم با اشاره به اینکه در این یورش بی رحمانه سه دستگاه ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و به تعداد زیادی از خانه های هم جوار آسیب جدی وارد شد، گفت: از همان آغازین لحظات پس از حمله، نیروهای امدادی در منطقه مستقر شدند و پیکر ۱۸ شهید را بیرون آوردند که امروز نیز با ادامه اوار برداری پیکر پاک دو کودک دیگر از بیرون آورده شد.

وی افزود: همچنین نیروهای بسیج مردمی نیز هم اینک در منطقه حضور دارند و مشغول اوار برداری و کمک به صاحبان خانه هایی هستند که در این حمله آسیب دیده اند.

کد مطلب 6785712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها