تعداد شهدای حمله به پردیسان قم به ۲۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری گفت: در حمله رژیم سفاک صهیونی آمریکایی که بامداد ۷ فروردین به منطقه مسکونی واقع در پردیسان قم انجام شد، ۲۰ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر مجروح شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم با اشاره به اینکه در این یورش بی رحمانه سه دستگاه ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و به تعداد زیادی از خانه های هم جوار آسیب جدی وارد شد، گفت: از همان آغازین لحظات پس از حمله، نیروهای امدادی در منطقه مستقر شدند و پیکر ۱۸ شهید را بیرون آوردند که امروز نیز با ادامه اوار برداری پیکر پاک دو کودک دیگر از بیرون آورده شد.

وی افزود: همچنین نیروهای بسیج مردمی نیز هم اینک در منطقه حضور دارند و مشغول اوار برداری و کمک به صاحبان خانه هایی هستند که در این حمله آسیب دیده اند.