روایت گردان پیاده امام محمدباقر(ع) در «نگین انگشتری»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نگین انگشتری» (برگی از دیوان دفاع مقدس) نوشته عباس حیدری مقدم در ۴۴۸ صفحه و با شمارگان ۲۱۵ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

کتاب «نگین انگشتری» مربوط به عملکرد و روایت دلاورمردی های جمعی از بسیجیان گردان پیاده امام محمدباقر(ع) از لشکر۱۴ امام حسین(ع) شهرستان آران بیدگل در طول پنج سال آخر جنگ است. در این کتاب علاوه بر روایت رزمندگان بسیجی این گردان، شناسنامه ایثارگری شهرستان آران بیدگل(نمونه سطح اول ایثارگری در کشور، با یک درصد شهید، نسبت به جمعیت شهرستان با حدود ۸۵۰ شهید؛ پنج هزار رزمنده داوطلب و ۶۰ آزاده) آورده شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

«یک گروهان از گردان ما به دستور فرمانده لشکر در خط مقدم فاو مستقر شد. دقایقی نگذشت که یک گردان زرهی دشمن در یک کیلومتری مقابل ما آرایش گرفت و زیر آتش توپخانه و خمپاره به سمت خط دفاعی ما حرکت کرد. به بچه‌ها گفتم اجازه بدید تانک‌ها نزدیک شوند... تانک‌ها به فاصله ۱۰۰ متری ما که رسیدند دستور تیراندازی و شلیک آرپی‌جی دادم. یکی از نفربرهای زرهی از خاکریز ما عبور کرد! جنگ تن به تن شروع شد... پس از یک ساعت جنگ و گریز، دشمن با دادن تلفات فرار کردند و خط دفاعی حفظ شد... فردا صبح فرمانده لشکر(شهید حسین خرازی) وارد خط ما شد. ضمن قدردانی از مقاومت رزمندگان فرمودند: «این حماسه گردان امام محمدباقر را ثبت کنید تا آیندگان بدانند بچه‌هاشون چه کردند!»

این کتاب با شمارگان ۲۱۵ نسخه و بهای ۴۷۰ هزارتومان منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.