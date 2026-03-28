به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه الاعلام الحربی تصاویری از هدف قرار دادن یک دستگاه تانک مرکاوا متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک هدایت شونده در اطراف شهرک دبل در جنوب لبنان پخش کرد.

بر اساس تصاویر منتشر شده، این عملیات روز ۲۵ ماه مارس انجام شده است.



مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد رزمندگان حزب‌الله یک تانک مرکاوا را در البیاضه منهدم کردند.

در القنطره هم خانه محل استقرار نظامیان صهیونیست با موشک هدایت‌شونده هدف قرار گرفت.

در درگیری نیروهای حزب‌الله با نظامیان صهیونیست در حومه غربی شهرک شمع شماری از نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

محل توپخانه ارتش دشمن در شهرک عرب اللویزه در نزدیکی الغجر هم با موشک هدف قرار گرفت.

یگان پهپادی حزب‌الله پایگاه نشریم را در جنوب شرق حیفا هدف قرار داد.

عملیات دیگر حزب‌الله حمله موشکی به محل تجمع نظامیان صهیونیست در بیدر الفقعانی در شهرک الطیبه بود.