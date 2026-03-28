قدردانی خانواده وزیر شهید اطلاعات از حضور و همدردی مردم و مسئولین

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات با صدور بیانیه ای از عموم مردم و مسئولین به دلیل همدردی با این خانواده قدردانی کردند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم ربّ الشهداء و الصدّیقین

«وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ»

ملّت مومن، مقاوم و قدرشناس ایران اسلامی

بار دیگر، روح مقدّس فرزندانی از این سرزمین شهیدپرور، عروج کرده و شما مردم غیور، در وداع، تشییع و تدفین ایشان حماسه‌ای ماندگار آفریدید.

خادم الرضا -علیه الصلاه و السلام- وزیر اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین شهید سید اسماعیل خطیب -که بیش از چهل سال جانبازی، برای شهادت در راه خدا لحظه شماری می‌کرد- به همراه همسر و دختر خود، جان خود را برای امنیّت این خاک پرافتخار و در راستای آرمان‌های امام و رهبری، به جانان تقدیم کردند. ایشان عمر پربرکت خود را وقف اسلام و انقلاب کرد و چه زیبا خداوند -تبارک و تعالی- نیز در مقابل، عزّت و کرامت را به ایشان عنایت فرمود.

ما خانواده این شهداء، به سان ادب و احترام تشکر صمیمانه و خاکساری خاضعانه خود را از تک تک شما اعلام نموده و در برابر این همه مجد و عظمت و بزرگی شما سر تعظیم فرود می‌آوریم.

همچنین بر خود لازم می‌دانیم از مقام معظم رهبری -مدظلّه العالی- بابت همدردی و اظهار محبّت، مراجع عظام تقلید و علمای بلاد، روسای محترم قوای سه‌گانه، سربازان گمنام امام زمان -عج- در وزارت اطلاعات، مسئولین کشوری و لشکری، مخصوصا مسئولین استان قم و خراسان رضوی، شخصیت‌های محترم جبهه مقاومت، طلاب و روحانیون، تولیت‌های آستان‌های مقدّس رضوی -علیه الصلاه و السلام- و حضرت معصومه -سلام الله علیها- و تمام سرورانی که در خلق حماسه تجلیل و بدرقه این شهداء نقش داشتند، خاضعانه تشکر نماییم.

به قطع و یقین، خون مبارک این شهداء باعث سرافرازی روز افزون جمهوری اسلامی ایران و ذلّت و خواری دشمنان خواهد بود، ان شاء الله.

و السلام علی عبادالله الصالحین

خانواده شهید خطیب (واعظی) و حکیم

ش۸ فروردین ماه ۱۴۰۵