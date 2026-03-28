فرماندار عسلویه: جهاد فرهنگی و حضور میدانی مردم اثرگذاری بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار شنبه‌شب در اجتماع انقلابی مردم عسلویه با بیان اینکه کشور عزیزمان در سه جبهه نظامی، میدانی و رسانه‌ای در حال دفاع است اظهار کرد: نیروهای مسلح، حضور پرشور مردم و رسانه‌های داخلی، نقشه‌های شوم آمریکایی-صهیونیست‌ها را در هر جبهه خنثی کرده‌اند.

وی جبهه اول را جنگ نظامی و تسلیحاتی نامید و بیان کرد: نیروهای مسلح ما با تمام توان در حال دفاع از میهن هستند و دست برتر دارند.

پاسالار جبهه دوم را جنگ در میدان و کف خیابان توصیف کرد و افزود: دشمنان با همکاری عوامل نفوذی، گروهک‌های تجزیه‌طلب و سلطنت‌طلبان برای آشوب خیابانی برنامه‌ریزی کرده بودند، اما حضور پرشور مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب، این نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی جبهه سوم را جنگ رسانه‌ای و روایت کذب رسانه‌های دروغ‌پراکن برشمرد و گفت: دشمن با شایعه‌پراکنی به میدان آمده، و قصد بر هم زدن امنیت مردم را داشتند اما رسانه ملی و رسانه‌های داخلی و محلی ما جنایات دشمن آمریکایی-صهیونیستی و واقعیت‌های این جنگ تحمیلی را برای مردم دنیا به نمایش گذاشته‌اند و در این جبهه هم رسوا شده‌اند.

فرماندار عسلویه از مردم عسلویه برای حضور انقلابی قدردانی و بر ادامه جهاد فرهنگی و حضور میدانی تأکید ورزید.