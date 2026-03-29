۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۵

مهدی تاج:

برای دیدار با کاستاریکا یک سورپرایز داریم/ همه ما کنار مردم هستیم

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این که مجموعه خانواده فوتبال کنار مردم و کشور خواهند ایستاد گفت: برای دیدار بعدی تیم ملی در اردوی ترکیه یک سورپرایز دیگر خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه حضور خود در موکب باشگاه پرسپولیس و استقلال، اظهار داشت: تمام وجود ما از این مردم است و هر وقت شب‌ها به این تجمعات می‌آییم لذت می‌بریم. جامعه ورزش هم مثل سایر اقشار کنار مردم است. کار درست این است که قدر این مردم را بدانیم. این جنگ با پیروزی تمام می‌شود اما نباید یادمان برود که به این مردم بدهکار هستیم‌.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اقدام نمادین بازیکنان تیم ملی برای نشان دادن کوله پشتی پیش از بازی با نیجریه به یاد شهدای میناب، توضیح داد: ما ۲ بازی پیش‌بینی کرده بودیم که در اردو لغو شد اما فدراسیون تمام تلاش خود را به کار گرفت و دیدار با نیجریه و کاستاریکا را به ترکیه برد.

وی تاکید کرد: آنجا هم بازیکنان یک کار عالی انجام دادند. کشوری مثل آمریکا وقتی ۱۷۰ دانش آموز را شهید کرده و بانوان ملی‌پوش ما را به گروگان می‌گیرد، چهره واقعی خودش را نشان می‌دهد. برای بازی بعدی هم یک سورپرایز خیلی خوب خواهیم داشت.

    IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      این جام جهانی فرصتی برای معرفی چندتا جوان است. اقای قلعه نوعی، خواهش می‌کنیم این فرصت را با بازی دادن به امثال حاج صفی و رامین و سامان قدوس و شجاع و کنعانی و روزبه و علی نعمتی نسوزاند

