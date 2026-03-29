اندونزی شبکه های اجتماعی را برای زیر۱۶ سال ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، این کشور به نخستین کشور در جنوب شرقی آسیا تبدیل شد که محدودیت هایی ملی در این زمینه را اتخاذ می کند این سیاست تحت تاثیر قانون استرالیا برای مسدودسازی شبکه های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی اتخاذ شد و یکی از نخستین تلاش های پیشرفته در زمینه استفاده افراد زیر سن قانونی از پلتفرم های دیجیتال در چهارمین کشور پر جمعیت جهان به حساب می آید.

تاکنون درباره قلدری سایبری، هرزنگاری، کلاهبرداری آنلاین و استفاده بیش از حد دستگاه های دیجیتال در کشوری که شبکه های اجتماعی به شدت در زندگی روزمره مردم نفوذ کرده وحدود ۷۰ میلیون نوجوان زیر ۱۶ سال دارد، هشدارهای زیادی داده شده است.

قوانین جدید روی ممنوعیت مستقیم تمام حساب های کاربری کودکان تاثیر نمی گذارد. بلکه پلتفرم های یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام، فیس بوک،ایکس و پلتفرم آنلاین مرتبط با بازی رایانشی ربولاکس در کنار بسترهای آنلاین دیگر پر ریسک تلقی شده اند و باید از دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند و همچنین حساب های کاربری این گروه را حذف یا غیرفعال کنند.

برخی سرویس های کم ریسک همچنان برای استفاده کودکان قابل استفاده است و در معرض اقدامات سخت گیرانه بیشتر مانند تنظیمات پیش فرض با قابلیت حفاظت بیشتر از حریم خصوصی ، قابلیت های کنترل والدین و محدودیت هایی روی ردیابی مکان و پروفایل بندی قرار دارند.

به گفته وزیر ارتباطات و أمور دیجیتال اندونزی، پلتفرم های ایکس وBigo Live، ربولاکس و تیک تاک از جمله پلتفرم هایی هستند که از اعمال تغییراتی در بسترهای خود برای پیروی از قانون جدید خبر داده اند.

تیک تاک تصمیم دارد حساب های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را به تدریج مسدود کند و از سوی دیگر ربولاکس ویژگی هایش را برای افراد زیر ۱۳ سال تطبیق می دهد.

ایکس نیز اعلام کرده حداقل سن کاربری خود را به ۱۶ سال افزایش می دهد. ربولاکس نیز تصمیم دارد محتوای اضافی و کنترل های ارتباطی برای کاربران بازی های رایانشی زیر ۱۶ سال در اندونزی اجرا کند.