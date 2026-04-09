به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر این کشور روز گذشته با توجه به افزایش اضطراب، اختلال در خواب و طراحی اعتیاد آور پلتفرم های آنلاین این خبر را اعلام کرد.

یک نظر سنجی موسسه ALCO که در فوریه ۲۰۲۶ میلادی منتشر شد، حاکی از آن بود که حدود ۸۰ درصد افراد شرکت کننده چنین ممنوعیتی را تایید می کنند. دولت یونان در حال حاضر موبایل در مدارس را ممنوع کرده و پلتفرم های نظارت والدین را برای محدودسازی مدت زمان استفاده نوجوان از دستگاه دیجیتال ایجاد کرده است.

نخست وزیر این کشور درهمین زمینه اعلام کرد: یونان یکی از نخستین کشورهایی خواهد بود که چنین اقدامی انجام می دهد. علاوه بر آن وی افزود قبل از تصمیم گیری در این باره با والدین صحبت کرده است. وی اظهار داشت: هدف ما فشار به اتحادیه اروپا در همین جهت است.

استرالیا نخستین کشورجهان است که استفاده از شبکه های اجتماعی برای کاربران کمتر از ۱۶ سال را در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی ممنوع کرد.

البته باید توجه داشت یونان هنوز نتوانسته پلتفرم های اجتماعی را وادار به احراز سن کاربران کند اما توصیه کرده پلتفرم ها این مکانیسمی راکه هم اکنون در یونان و اتحادیه اروپا ایجاد شده استفاده کنند و از والدین خواستار همکاری در این زمینه شده است.

پلتفرم های اجتماعی از ژانویه ۲۰۲۷ میلادی باید کاربران زیر سن قانونی را مسدود کنند و در غیر اینصورت طبق قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا با جریمه ای تا سقف شش درصد کل درآمد جهانی شان روبرو می شوند.

پارلمان یونان این ممنوعیت را در میانه ۲۰۲۶ میلادی تصویب خواهد کرد. از سوی دیگر کشورهای مختلف از جمله انگلیس، مالزی، فرانسه، دانمارک و هلند قوانین سختگیرانه تری برشبکه های اجتماعی وضع خواهند کرد.