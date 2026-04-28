ممنوعیت هوش مصنوعی و شبکه اجتماعی برای کودکان به کانادا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «واب کینو» نخست وزیر این استان طی یک مراسم جمع آوری سرمایه و همچنین در حساب کاربری اش در ایکس اعلام کرد: مانیتوبا ممنوعیتی بر شبکه های اجتماعی و چت بات های هوش مصنوعی برای کاربران جوانش وضع می کند.

کینو در مراسم مذکور گفت: ما برای دستیابی به چند لایک این کارهای بسیار وحشتناک را با کودکان می کنیم، همه به نام تعامل بیشتر و به نام پول. کودکان ما هیچ گاه فروشی نیستند و نباید از توجه و کودکی آنها باید برای سودآوری استفاده شود.

کینو درباره جزئیات این ممنوعیت مانند محدودیت بازه سنی، زمان اجرا یا شیوه اجرایی آن توضیحی نداده است.

علاوه بر مانیتوبا، حزب لیبرال کانادا اخیرا به نفع پیشنهاداتی برای محدودسازی استفاده از شبکه های اجتماعی و چت بات های هوش مصنوعی برای افراد زیر ۱۶ را طی کنوانسیون ملی حزب در مونترال رای داد. در این کشور تلاش هایی برای محدودسازی شبکه های اجتماعی در سراسر کانادا وضع شده است. یکی از آنها محدودیت دسترسی کاربران زیرا ۱۴ سال به پلتفرم هاست.