۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

«وحدت» جامعه سد محکمی در برابر دشمنان است

دلگان- امام جمعه دلگان جنگ کنونی را جنگ بین اسلام و کفار دانست و گفت: وحدت جامعه سد محکمی در برابردشمنان است.

حجت السلام والمسلمین حمید بامری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جنگ کنونی جنگ بین اسلام و کفار است گفت: تمام مردم دنیا باید این را بدانند که امروز ایران پایگاهی مستحکم در خصوص دفاع از اسلام در برابر کفار جهانی است.

امام جمعه دلگان به اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی پرداخت و افزود: از آنجاییکه دشمن در جنگ ترکیبی رمضان بدنبال ایجاد شکاف و وحدت شکنی در بین احاد مختلف جامعه بود لذا آگاهی و بصیرت مردم خصوصا علما و ریش سفیدان و احاد مردم سدی محکم در برابر این توطئه ایجاد و نقشه دشمن راخنثی نمود.

حجت السلام بامری با بیان اینکه دشمنان با به شهادت رساندن رهبر فرزانه انقلاب با خیال واهی که این انقلاب و نظام دیگر به پایان خواهدرسید بیان کرد: شهادت رهبر فرزانه انقلاب و فرزندان این نظام و انقلاب نه اینکه باعث پایان انقلاب نشد بلکه عزم و اراده ملت ایران را جهت مبارزه با جریان های کفر بیشتر نموده است بطوریکه الان در میدان شاهد ضربات سنگین به دشمن هستیم .

وی ضمن قدردانی از زحمات تمامی عواملی که در ایام جنگ رمضان در حال خدمات رسانی و تلاش جهت رفع مشکلات مردم هستند گفت: شاهد تلاش و همت همه عوامل های ستادی و مردمی دلگان در ایام جنگ رمضان هستیم که اقدامی مناسب و ارزشمندی است.

امام جمعه دلگان ضمن محکوم کردن جنایت های امریکا و اسراییل تاکید کرد: با تلاش نیروهای مسلح و مردم با بصیر کشور شاهد فرو پاشی قدرت پوشالی اسراییل و آمریکا در منطقه و دنیا خواهیم بود.

    نظرات

    IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      امام شهیدمون به ما حفظ وحدت رو یاد داده

