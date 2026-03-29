به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا استاد علیپور با عنوان این مطلب که مدیریت جامع دیابت در شرایط بحرانی نیازمند آمادگی همه‌جانبه است، اظهار داشت: بیماران دیابتی باید وعده‌های غذایی کوچک و منظم را در دستور کار قرار دهند و مصرف فیبر بالا را در اولویت بگذارند. کنترل مواد نشاسته‌ای و کاهش نوشیدنی‌های شیرین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در خصوص انسولین و مدیریت اُفت قندخون، گفت: تعدیل دوز انسولین باید با مشورت پزشک صورت گیرد. در صورت بروز علائم افت قند خون مانند لرز و تعریق، مصرف ۱۵ گرم قند و اندازه‌گیری مجدد قند خون ضروری است. بیماران باید همواره قند یا آبمیوه همراه داشته باشند.

استاد علیپور همچنین، به اهمیت مدیریت استرس در کنترل دیابت اشاره کرد و افزود: روش‌های طبیعی مانند تنفس عمیق و استراحت کافی می‌تواند به کاهش استرس کمک کند و در صورت نیاز، مراجعه به روانپزشک توصیه می‌شود.

وی در خصوص علائم قندخون بالا و خطر کما، هشدار داد: علائمی چون، درد شکم، تهوع استفراغ، خواب آلودگی، بوی استون در نفس، نشان‌دهنده وضعیت خطرناک است و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.

استاد علیپور، بر شرایط نگهداری صحیح انسولین، به ویژه در دمای مناسب (زیر ۲۵ تا ۳۰ درجه تا ۲۸ روز و اجتناب از دمای بالای ۳۰-۳۵ درجه) تأکید کرد و افزود: در صورت عدم دسترسی به یخچال، باید از خنک‌ترین مکان‌ها استفاده کرد و نشانه‌های خرابی انسولین را جدی گرفت.

این متخصص بیماری‌های داخلی، همراه داشتن کیت اضطراری شامل دارو، گلوکومتر، نوار تست قند و کارت پزشکی را برای بیماران دیابتی حیاتی دانست و بر لزوم مراقبت روزانه از پاها و رسیدگی سریع به زخم‌ها تأکید کرد.

وی در پایان، بر ذخیره دارو، کنترل مداوم قند خون، آشنایی با علائم اُفت قند یا افزایش قند و مراقبت از پاها به عنوان ارکان اصلی مدیریت دیابت در شرایط بحرانی تأکید کرد.