۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

توصیه‌های غذایی به افراد دیابتی در شرایط بحرانی 

توصیه‌های غذایی به افراد دیابتی در شرایط بحرانی 

یک متخصص بیماری‌های داخلی، بر اهمیت رعایت تغذیه بیماران دیابتی در شرایط بحرانی تأکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا استاد علیپور با عنوان این مطلب که مدیریت جامع دیابت در شرایط بحرانی نیازمند آمادگی همه‌جانبه است، اظهار داشت: بیماران دیابتی باید وعده‌های غذایی کوچک و منظم را در دستور کار قرار دهند و مصرف فیبر بالا را در اولویت بگذارند. کنترل مواد نشاسته‌ای و کاهش نوشیدنی‌های شیرین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در خصوص انسولین و مدیریت اُفت قندخون، گفت: تعدیل دوز انسولین باید با مشورت پزشک صورت گیرد. در صورت بروز علائم افت قند خون مانند لرز و تعریق، مصرف ۱۵ گرم قند و اندازه‌گیری مجدد قند خون ضروری است. بیماران باید همواره قند یا آبمیوه همراه داشته باشند.

استاد علیپور همچنین، به اهمیت مدیریت استرس در کنترل دیابت اشاره کرد و افزود: روش‌های طبیعی مانند تنفس عمیق و استراحت کافی می‌تواند به کاهش استرس کمک کند و در صورت نیاز، مراجعه به روانپزشک توصیه می‌شود.

وی در خصوص علائم قندخون بالا و خطر کما، هشدار داد: علائمی چون، درد شکم، تهوع استفراغ، خواب آلودگی، بوی استون در نفس، نشان‌دهنده وضعیت خطرناک است و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.

استاد علیپور، بر شرایط نگهداری صحیح انسولین، به ویژه در دمای مناسب (زیر ۲۵ تا ۳۰ درجه تا ۲۸ روز و اجتناب از دمای بالای ۳۰-۳۵ درجه) تأکید کرد و افزود: در صورت عدم دسترسی به یخچال، باید از خنک‌ترین مکان‌ها استفاده کرد و نشانه‌های خرابی انسولین را جدی گرفت.

این متخصص بیماری‌های داخلی، همراه داشتن کیت اضطراری شامل دارو، گلوکومتر، نوار تست قند و کارت پزشکی را برای بیماران دیابتی حیاتی دانست و بر لزوم مراقبت روزانه از پاها و رسیدگی سریع به زخم‌ها تأکید کرد.

وی در پایان، بر ذخیره دارو، کنترل مداوم قند خون، آشنایی با علائم اُفت قند یا افزایش قند و مراقبت از پاها به عنوان ارکان اصلی مدیریت دیابت در شرایط بحرانی تأکید کرد.

حبیب احسنی پور

