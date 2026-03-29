۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

آبگیری ۱۱۰ میلیون متر مکعبی بیش از ٩٠٠ سازه آبخیزداری هرمزگان

آبگیری ۱۱۰ میلیون متر مکعبی بیش از ٩٠٠ سازه آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از آبگیری ۱۱۰ میلیون متر مکعبی بیش از ٩٠٠ سازه آبخیزداری هرمزگان در سامانه بارشی ۵ الی۷ فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نور موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان با دارا بودن ۱۷ حوزه آبخیز و مساحت ۱۰ میلیون هکتار بمنظور مدیریت جامع حوزه آبخیز در بالادست اراضی کشاورزی،چاهها و قنوات، ۱۶۰۰ سازه آبخیزداری سنگی ملاتی، پخش سیلاب، هلالی آبگیر، سازه خاکی و بیش از ۶۰۰۰ سازه دربند و کشبند (سازه های کوتاه) احداث شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان تاکید کرد: در بارندگی اخیر ۱۱۰ میلیون متر مکعب آبگیری انجام شده که نقش بسیار مهمی در تعدیل سیل ،حفاظت خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی و احیا و توسعه پوشش گیاهی دارد .

موسوی همچنین از خیرین، جوامع محلی و افرادی که در احداث سازه های آبخیزداری مشارکت داشته اند تشکر نموده و از خیرین خواست با مشارکت در احداث سازه ها به احیاء و توسعه منابع طبیعی کمک نمایند.

