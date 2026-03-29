قربانپور: ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی؛ احتمال وقوع سیلاب

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بارش هایی به شکل خفیف و پراکنده در برخی از نقاط استان اتفاق افتاد که بیشترین میزان بارش با ۶ میلی متر مربوط به شهرستان تکاب بود.

وی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه هواشناسی، از اواخر وقت امروز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به استان، شرایط برای بارش متناوب باران در ارتفاعات و گردنه های کوهستانی بارش برف و وزش باد گاها شدید در برخی ساعات فراهم خواهد شد.

قربانپور گفت: براساس هشدار سطح زرد بارش ها در نوار جنوب غربی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و در سایر نقاط بارش ها عمدتا خفیف و پراکنده پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این راستا آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، همچنین لغزندگی و اختلال در ترددهای جاده ای به ویژه گردنه های کوهستانی و ارتفاعات بسیار محتمل خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات احتمال خسارت به سازه های سبک نو ساز و تابلوهای تبلیغاتی را در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: برای روز سه شنبه بارش هایی به شکل پراکنده در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود و اواخر وقت روز پنج شنبه موج‌بارشی دیگری در استان فعال خواهد شد.

قربانپور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مرکز استان با بیشینه دمای ۱۳.۷ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با کمینه دمای ۰.۲ به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه دمای ارومیه دیشب در خنک ترین ساعات به ۳.۷ رسید.

وی افزود: بررسی الگوهای دمایی حاکی از عدم تغییرات محسوس در طی روزهای آتی است هر چند کمینه دماهای امشب با افزایش ابرناکی روند صعودی داشته و فردا همزمان با فعالت سامانه بارشی کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.