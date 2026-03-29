تداوم تردد شناورهای مسافربری از بندر شهید حقانی به قشم و هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدیزاده در این ارتباط اظهار کرد: در حال حاضر تردد شناورهای مسافری در مسیرهای بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز به صورت محدود در حال انجام است.
وی افزود: در حال حاضر، عملیات جابجایی مسافران در مسیرهای یاد شده از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ و به فراخور نیاز در حال انجام است.
معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان همچنین عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود، شناورهای مسافربری برای جابهجایی متقاضیان در مسیرهای یادشده آماده خدماترسانی هستند.
احمدیزاده تاکید کرد: نرخ بلیط در مسیرهای بندر شهید حقانی به قشم و هرمز هیچگونه تغییری نداشته و متقاضیان سفر میتوانند با مراجعه به بندر شهید حقانی نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند.
وی اضافه کرد: با وجود تداوم ارائه خدمات در این مسیرها، به هموطنان توصیه میشود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و تنها در صورت ضرورت نسبت به سفر اقدام کنند.
معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با تاکید بر همراه داشتن مدارک شناسایی جهت تردد دریایی در مرکز استان، خاطرنشان کرد: حدود زمان انتظار برای تردد، در زمان تهیه بلیط به مسافران اعلام میشود.
وی بیان کرد: از همکاران خدوم و پرتلاش حوزه دریایی و بندری و همچنین پرسنل شناورها و تعاونی مربوطه که در شرایط حساس و بحرانی و در وضعیت جنگی با احساس مسئولیت در حال ارائه خدمات به مردم هستند، قدردانی میکنیم.
نظر شما