به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، در سومین روز کاری سال جدید، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران به‌دلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همانند ۲ روز گذشته شاهد ورود جریان نقدینگی حقیقی بودند.

در جریان معاملات امروز، بیش از ۵ میلیارد واحد از ۸۸ صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF)، در مجموع به ارزش ۱۲,۹۱۴٫۱ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته به مراتب کمتر از ارزش معاملات روز گذشته (۲۱.۸ همت) و در حدود ارزش معاملات روز چهارشنبه ۵ فرودین (۱۳.۱ همت) است.

شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت در یک سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

تمرکز بیش از نیمی از ارزش معاملات در ۸ صندوق

بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیده‌بان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ۸ صندوق برتر درآمد ثابت با مجموع ارزش معاملات ۶,۷۸۲ میلیارد تومان بیش از ۵۲ درصد از کل ارزش معاملات امروز را به خود اختصاص دادند.

در مقابل، ۶۱ صندوق (حدود ۶۹ درصد از کل صندوق‌ها) تنها سهمی کمتر از ۱۰ درصد از کل ارزش معاملات داشتند و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۱,۲۲۹ میلیارد تومان رسید.

ورود قدرتمند نقدینگی حقیقی به صندوق‌ها

خالص جریان نقدینگی صندوق‌های درآمد ثابت در معاملات امروز ۲,۶۷۹٫۸ میلیارد تومان مثبت بود.

از میان آن‌ها، ۲۵ صندوق خروج نقدینگی ۲۹۲٫۶ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۶۳ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۲,۹۷۲٫۴ میلیارد تومان بودند.

سه صندوق با خروج نقدینگی مجموعاً ۲۳۳٫۴ میلیارد تومان حدود ۸۰ درصد از کل خروج نقدینگی را تشکیل دادند.

در سوی مقابل، یک صندوق با ورود ۶۱۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به‌تنهایی بیش از ۲۰ درصد از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.

در مجموع ۹ صندوق، هرکدام با جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۸۲ درصد (۲۴۴۹ میلیارد تومان) از ورود نقدینگی کل بازار صندوق‌های درآمد ثابت را به خود اختصاص دادند.

نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات

بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۲ صندوق، یکی با رشد ۲,۳۱۷ درصدی و دیگری با افت تقریباً کامل (۹۹.۹۹ درصدی) ارزش معاملات رکورددار بودند.

در این بین نیمی از صندوق‌های درآمد ثابت (۴۴ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۳۰ درصد از صندوق‌ها (۲۶ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.

از سوی دیگر ۹ صندوق شاهد افزایش ارزش معاملات به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد و ۶ صندوق نیز افزایش ارزش معاملاتی بیش از ۱۰۰ درصد داشتند.

وضعیت قیمت صندوق‌ها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)

بر اساس داده‌های امروز، ۱۴ صندوق با قیمتی پایین‌تر از NAV معامله شدند، ۲ صندوق در محدوده برابر با NAV قرار داشتند و ۷۲ صندوق دیگر در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.

در میان این صندوق‌ها، ۲ صندوق با اختلاف ۴۲۱ ریال کمتر و ۸۸۳ ریال بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.

جزئیات و مقایسه صندوق‌ها

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، می‌توانید به جدول مقایسه‌ای زیر مراجعه کنید. ارزش‌ها به صورت میلیارد تومان و سهم‌ها به صورت درصد بیان شده است.