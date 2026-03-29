به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، در سومین روز کاری سال جدید، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران بهدلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته است، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت همانند ۲ روز گذشته شاهد ورود جریان نقدینگی حقیقی بودند.
در جریان معاملات امروز، بیش از ۵ میلیارد واحد از ۸۸ صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF)، در مجموع به ارزش ۱۲,۹۱۴٫۱ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته به مراتب کمتر از ارزش معاملات روز گذشته (۲۱.۸ همت) و در حدود ارزش معاملات روز چهارشنبه ۵ فرودین (۱۳.۱ همت) است.
شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت در یک سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.
تمرکز بیش از نیمی از ارزش معاملات در ۸ صندوق
بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیدهبان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ۸ صندوق برتر درآمد ثابت با مجموع ارزش معاملات ۶,۷۸۲ میلیارد تومان بیش از ۵۲ درصد از کل ارزش معاملات امروز را به خود اختصاص دادند.
در مقابل، ۶۱ صندوق (حدود ۶۹ درصد از کل صندوقها) تنها سهمی کمتر از ۱۰ درصد از کل ارزش معاملات داشتند و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۱,۲۲۹ میلیارد تومان رسید.
ورود قدرتمند نقدینگی حقیقی به صندوقها
خالص جریان نقدینگی صندوقهای درآمد ثابت در معاملات امروز ۲,۶۷۹٫۸ میلیارد تومان مثبت بود.
از میان آنها، ۲۵ صندوق خروج نقدینگی ۲۹۲٫۶ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۶۳ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۲,۹۷۲٫۴ میلیارد تومان بودند.
سه صندوق با خروج نقدینگی مجموعاً ۲۳۳٫۴ میلیارد تومان حدود ۸۰ درصد از کل خروج نقدینگی را تشکیل دادند.
در سوی مقابل، یک صندوق با ورود ۶۱۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بهتنهایی بیش از ۲۰ درصد از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.
در مجموع ۹ صندوق، هرکدام با جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۸۲ درصد (۲۴۴۹ میلیارد تومان) از ورود نقدینگی کل بازار صندوقهای درآمد ثابت را به خود اختصاص دادند.
نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات
بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان میدهد که ۲ صندوق، یکی با رشد ۲,۳۱۷ درصدی و دیگری با افت تقریباً کامل (۹۹.۹۹ درصدی) ارزش معاملات رکورددار بودند.
در این بین نیمی از صندوقهای درآمد ثابت (۴۴ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۳۰ درصد از صندوقها (۲۶ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.
از سوی دیگر ۹ صندوق شاهد افزایش ارزش معاملات به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد و ۶ صندوق نیز افزایش ارزش معاملاتی بیش از ۱۰۰ درصد داشتند.
وضعیت قیمت صندوقها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)
بر اساس دادههای امروز، ۱۴ صندوق با قیمتی پایینتر از NAV معامله شدند، ۲ صندوق در محدوده برابر با NAV قرار داشتند و ۷۲ صندوق دیگر در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.
در میان این صندوقها، ۲ صندوق با اختلاف ۴۲۱ ریال کمتر و ۸۸۳ ریال بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.
جزئیات و مقایسه صندوقها
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، میتوانید به جدول مقایسهای زیر مراجعه کنید. ارزشها به صورت میلیارد تومان و سهمها به صورت درصد بیان شده است.
|ردیف
|نماد
|نام
|ارزش معاملات
|سهم از کل ارزش
|درصد تغییرات ارزش
|رتبه
|جریان نقدینگی حقیقی
|سهم از ورود یا خروج
|رتبه
|موقعیت قیمت به NAV
|رتبه
|درصد آخرین قیمت
|رتبه
|۱
|کارا
|صندوق س. کارا -د
|۱,۱۶۲.۱۲۷
|۹.۰۰
|۱۵.۶۸
|۱۲
|۲۰۵.۵۹۴
|۶.۹۲
|۶
|۴
|۲۴
|۰.۱۳
|۴۴
|۲
|سپر
|صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
|۱,۰۴۴.۵۵۶
|۸.۰۹
|۴۴.۷۱
|۸
|۵۳.۴۸۳
|۱.۸۰
|۱۲
|۸۰
|۶۱
|۰.۱۳
|۵۴
|۳
|یاقوت
|صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
|۱,۰۱۱.۴۸۶
|۷.۸۳
|-۳۰.۳۳
|۳۳
|۲۷۳.۸۸۶
|۹.۲۱
|۴
|۹۰
|۶۲
|۰.۱۲
|۶۸
|۴
|فیروزا
|صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
|۹۵۳.۱۲۸
|۷.۳۸
|-۱۶.۵۸
|۲۰
|۶۱۰.۳۱۶
|۲۰.۵۳
|۱
|۶۱
|۵۷
|۰.۲
|۷
|۵
|افران
|صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
|۸۸۹.۵۶۰
|۶.۸۹
|-۱۸.۲۱
|۲۳
|۳۵۱.۱۱۴
|۱۱.۸۱
|۲
|۷۲
|۵۹
|۰.۱۳
|۵۳
|۶
|آوند
|صندوق س. آوند مفید-د
|۶۳۰.۰۱۲
|۴.۸۸
|-۴۵.۸۰
|۳۸
|۳۲۴.۸۲۴
|۱۰.۹۳
|۳
|۱۴
|۳۴
|۰.۱۷
|۱۱
|۷
|اعتماد
|صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
|۵۶۷.۶۶۰
|۴.۴۰
|-۱۹.۷۲
|۲۵
|۳۳.۴۶۵
|۱.۱۳
|۱۳
|۴۴۸
|۸۳
|۰.۱۴
|۴۱
|۸
|زمرد کوروش
|صندوق س زمرد کوروش-ثابت
|۵۲۳.۱۷۳
|۴.۰۵
|۳۷۰.۷۹
|۳
|۱۵.۸۵۹
|۰.۵۳
|۲۱
|۵۴
|۵۶
|۰.۱۹
|۱۰
|۹
|ساحل
|ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
|۵۰۶.۶۰۶
|۳.۹۲
|۲۰۵.۶۸
|۴
|۳.۵۶۶
|۰.۱۲
|۳۷
|۱۳۳
|۶۷
|۰.۰۸
|۸۵
|۱۰
|نخل
|صندوق س.خلیج فارس-د
|۴۹۸.۵۵۵
|۳.۸۶
|۲,۳۱۶.۹۴
|۱
|۰.۷۷۲
|۰.۰۳
|۴۳
|۷
|۳۰
|۰.۰۸
|۸۴
|۱۱
|کیان
|صندوق س. با درآمد ثابت کیان
|۴۶۵.۳۸۸
|۳.۶۰
|-۳۸.۴۰
|۳۶
|۱۷۳.۶۰۷
|۵.۸۴
|۷
|۱۱۰
|۶۵
|۰.۱۳
|۵۶
|۱۲
|پاسارگاد
|صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
|۴۶۴.۰۵۱
|۳.۵۹
|-۲۴.۴۷
|۲۸
|۹۲.۰۴۰
|۳.۱۰
|۱۰
|۱۶
|۳۹
|۰.۱۳
|۴۶
|۱۳
|ثمر
|صندوق س ثمرگندم-ثابت
|۴۲۲.۱۷۵
|۳.۲۷
|-
|-
|۲۷۰.۰۹۹
|۹.۰۹
|۵
|۷
|۲۸
|۰.۱۶
|۱۴
|۱۴
|لبخند
|صندوق س. لبخند فارابی-د
|۳۶۰.۷۲۱
|۲.۷۹
|-۶۰.۶۴
|۴۳
|۱۳۵.۵۸۸
|۴.۵۶
|۸
|۲۹
|۴۷
|۰.۱۳
|۴۹
|۱۵
|تداوم
|صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
|۳۱۲.۷۶۸
|۲.۴۲
|۲۱.۸۴
|۱۱
|۲۱.۶۰۷
|۰.۷۳
|۱۵
|۲۵
|۴۵
|۰.۲
|۶
|۱۶
|اونیکس
|ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
|۲۶۹.۷۵۰
|۲.۰۹
|-۲۴.۲۱
|۲۷
|۱۰۴.۴۱۷
|۳.۵۱
|۹
|۴۲۴
|۸۲
|۰.۲
|۸
|۱۷
|ثبات
|صندوق س. ثبات ویستا -د
|۲۳۶.۶۵۸
|۱.۸۳
|-۴۷.۵۷
|۴۰
|-۵.۵۶۳
|۱.۹۰
|۸۲
|۲۰
|۴۲
|۰.۱۳
|۴۷
|۱۸
|کارآمد
|صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
|۲۲۶.۲۹۰
|۱.۷۵
|۳.۰۳
|۱۴
|۱۸.۵۶۲
|۰.۶۲
|۱۸
|۴
|۲۵
|۰.۱۵
|۲۴
|۱۹
|تصمیم
|صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
|۱۸۰.۳۴۴
|۱.۴۰
|۵۱۱.۴۳
|۲
|۰.۷۵۵
|۰.۰۳
|۴۴
|۳۴
|۵۰
|۰.۱۴
|۳۷
|۲۰
|همای
|صندوق س همای آگاه-ثابت
|۱۵۸.۴۷۶
|۱.۲۳
|-۲۲.۲۲
|۲۶
|۵۹.۳۷۳
|۲.۰۰
|۱۱
|۲۳
|۴۴
|۰.۱۵
|۲۹
|۲۱
|توسکا
|صندوق س توسعه فولاد- ثابت
|۱۳۹.۳۳۶
|۱.۰۸
|-۳۵.۱۴
|۳۴
|۱۷.۴۰۲
|۰.۵۹
|۱۹
|۱۳۸
|۶۹
|۰.۱۶
|۱۶
|۲۲
|درین
|صندوق س. درین آتا-د
|۱۲۶.۳۴۴
|۰.۹۸
|-۲۸.۰۳
|۳۰
|-۱۰۹.۶۰۵
|۳۷.۴۶
|۸۸
|۲۱۹
|۷۳
|۰.۱۳
|۵۷
|۲۳
|ماهور
|صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
|۱۱۵.۳۷۶
|۰.۸۹
|-۷۲.۴۴
|۴۹
|۳۱.۵۵۲
|۱.۰۶
|۱۴
|۱۳۵
|۶۸
|۰.۱۵
|۳۱
|۲۴
|آرامش
|صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
|۱۱۳.۲۲۰
|۰.۸۸
|۴۱.۳۲
|۱۰
|۱.۴۶۴
|۰.۰۵
|۴۰
|۱۴
|۳۵
|۰.۱۵
|۲۶
|۲۵
|پایا
|صندوق س.پایا قلک پویا-د
|۱۱۳.۱۷۵
|۰.۸۸
|-۲۸.۸۹
|۳۱
|۱۶.۲۳۸
|۰.۵۵
|۲۰
|۳۷۳
|۷۸
|۰.۱۴
|۳۹
|۲۶
|دامون
|ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
|۱۰۳.۱۸۶
|۰.۸۰
|-۳۸.۷۵
|۳۷
|۵.۱۴۹
|۰.۱۷
|۳۲
|۵۳
|۵۵
|۰.۱۷
|۱۲
|۲۷
|پاداش
|صندوق س. ارزش پاداش-د
|۹۱.۲۰۳
|۰.۷۱
|-۵۸.۰۳
|۴۲
|۰.۷۴۵
|۰.۰۳
|۴۵
|۳
|۲۳
|۰.۱۳
|۴۳
|۲۸
|گنجین
|صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
|۸۲.۷۹۸
|۰.۶۴
|۴.۹۹
|۱۳
|-۵۶.۷۰۸
|۱۹.۳۸
|۸۶
|-۹۶
|۵
|۰.۱۵
|۱۸
|۲۹
|پارند
|صندوق س. پارند پایدار سپهر
|۸۱.۷۲۱
|۰.۶۳
|-۴۶.۷۷
|۳۹
|-۱۳.۰۱۱
|۴.۴۵
|۸۵
|۷
|۳۱
|۰.۱۹
|۹
|۳۰
|ستاره
|ص.س.ستاره پایدارسپهر-د
|۷۹.۲۳۶
|۰.۶۱
|-۱۶.۹۷
|۲۱
|-۶۷.۰۷۵
|۲۲.۹۳
|۸۷
|۰
|۱۶
|۰.۱۵
|۲۳
|۳۱
|دارا
|صندوق س. دارا الگوریتم-د
|۶۹.۶۶۲
|۰.۵۴
|۴۳.۳۰
|۹
|۸.۹۱۹
|۰.۳۰
|۲۴
|۷
|۲۹
|۰.۱۵
|۲۵
|۳۲
|کمند
|صندوق س. با درآمد ثابت کمند
|۵۹.۸۳۱
|۰.۴۶
|-۷۶.۹۱
|۵۳
|۲۱.۰۰۰
|۰.۷۱
|۱۶
|۱۲
|۳۳
|۰.۰۹
|۸۱
|۳۳
|ارکیده
|صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
|۵۹.۷۷۴
|۰.۴۶
|-۸۸.۶۱
|۶۵
|۳.۸۴۸
|۰.۱۳
|۳۶
|۵۰
|۵۴
|۰.۱۳
|۵۲
|۳۴
|آکورد
|صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
|۵۵.۸۵۷
|۰.۴۳
|-۷۰.۸۹
|۴۸
|۰.۳۹۵
|۰.۰۱
|۵۱
|-۴۳
|۷
|۰.۱۳
|۴۲
|۳۵
|کارین
|صندوق س نگین سامان-ثابت
|۴۷.۸۳۱
|۰.۳۷
|-۷۰.۴۶
|۴۷
|-۹.۷۰۶
|۳.۳۲
|۸۴
|۱۰
|۳۲
|۰.۱۲
|۶۵
|۳۶
|آسا
|صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
|۴۷.۵۵۲
|۰.۳۷
|-
|-
|-۱.۰۶۹
|۰.۳۷
|۷۵
|۱۴
|۳۸
|۰.۱۵
|۲۷
|۳۷
|پایش
|صندوق س.درآمد ثابت دینا-د
|۴۶.۴۶۶
|۰.۳۶
|۱۹۵.۷۲
|۵
|۴.۵۸۳
|۰.۱۵
|۳۴
|-۷
|۱۱
|۰.۱۶
|۱۳
|۳۸
|اوصتا
|صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
|۴۶.۴۶۲
|۰.۳۶
|-۶۴.۷۷
|۴۴
|۹.۹۲۸
|۰.۳۳
|۲۳
|-۱۵۸
|۳
|۰.۲۴
|۲
|۳۹
|صایند
|صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
|۴۲.۹۷۴
|۰.۳۳
|-۷.۵۱
|۱۶
|-۱.۹۱۷
|۰.۶۶
|۷۸
|۱۹
|۴۱
|۰.۱۵
|۲۸
|۴۰
|داریک
|صندوق س.اعتماد داریک-د
|۴۰.۷۳۷
|۰.۳۲
|-۱۷.۰۳
|۲۲
|-۱.۵۴۹
|۰.۵۳
|۷۷
|۸۸۳
|۸۸
|۰.۱۲
|۷۳
|۴۱
|رابین
|صندوق س. توسعه افق رابین-د
|۴۰.۰۴۸
|۰.۳۱
|-۲۷.۴۷
|۲۹
|۱.۹۲۳
|۰.۰۶
|۳۸
|۳۰۹
|۷۶
|۰.۱۳
|۵۹
|۴۲
|رشد
|صندوق س.رشد پایدار آبان-د
|۳۷.۸۰۷
|۰.۲۹
|-۷۲.۷۰
|۵۰
|۱۹.۵۴۷
|۰.۶۶
|۱۷
|۱۰۰
|۶۳
|۰.۱۳
|۵۵
|۴۳
|کامیاب
|صندوق س. کامیاب آشنا-د
|۳۵.۴۵۳
|۰.۲۷
|-۶۵.۵۶
|۴۵
|۴.۱۸۴
|۰.۱۴
|۳۵
|۱
|۱۷
|۰.۲
|۵
|۴۴
|فردا
|صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
|۲۹.۴۷۸
|۰.۲۳
|-۹۱.۰۹
|۶۸
|۸.۰۱۰
|۰.۲۷
|۲۶
|۴۴
|۵۲
|۰.۱۳
|۵۱
|۴۵
|خاتم
|صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
|۲۷.۷۶۱
|۰.۲۱
|-۳۶.۲۳
|۳۵
|-۱.۳۴۷
|۰.۴۶
|۷۶
|۱
|۲۱
|۰.۱۴
|۳۴
|۴۶
|کاج
|صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
|۲۴.۶۵۶
|۰.۱۹
|-۷۸.۲۴
|۵۴
|۶.۵۴۵
|۰.۲۲
|۳۰
|۵۹۶
|۸۷
|۰.۱۳
|۶۱
|۴۷
|آسان
|صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د
|۲۳.۷۱۰
|۰.۱۸
|-۱۶.۱۶
|۱۹
|۰.۲۵۵
|۰.۰۱
|۵۴
|-۶
|۱۲
|۰.۱۵
|۲۰
|۴۸
|اعتبار
|صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
|۲۳.۰۹۴
|۰.۱۸
|-۸۶.۵۸
|۶۱
|۷.۲۲۷
|۰.۲۴
|۲۷
|۲۲۶
|۷۴
|۰.۱۲
|۷۲
|۴۹
|خزانه ملت
|صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د
|۲۲.۰۶۱
|۰.۱۷
|۴۵.۹۸
|۷
|۰.۹۹۸
|۰.۰۳
|۴۲
|۶۵
|۵۸
|۰.۱۲
|۶۷
|۵۰
|اصیل
|صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
|۲۱.۵۲۶
|۰.۱۷
|-۷۳.۰۷
|۵۱
|۶.۹۷۵
|۰.۲۳
|۲۸
|۴۹۱
|۸۵
|۰.۱۱
|۷۶
|۵۱
|نشان
|صندوق س. نشان هامرز-د
|۱۷.۲۶۳
|۰.۱۳
|-۸۱.۰۳
|۵۵
|۵.۶۱۸
|۰.۱۹
|۳۱
|۳۵۳
|۷۷
|۰.۱
|۸۰
|۵۲
|مانی
|صندوق س. با درآمد ثابت مانی
|۱۶.۹۸۹
|۰.۱۳
|-۱۹.۶۹
|۲۴
|۴.۹۶۶
|۰.۱۷
|۳۳
|۱۰۰
|۶۴
|۰.۲۱
|۴
|۵۳
|آتیه ملت
|صندوق س آتیه ملت-ثابت
|۱۶.۶۹۲
|۰.۱۳
|-۴۹.۹۵
|۴۱
|۶.۶۴۰
|۰.۲۲
|۲۹
|۱۸۲
|۷۰
|۰.۱۲
|۷۰
|۵۴
|امین یکم
|صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
|۱۵.۲۶۲
|۰.۱۲
|۰.۶۳
|۱۵
|۱۴.۱۶۷
|۰.۴۸
|۲۲
|-۲۱
|۱۰
|۰.۱۵
|۱۹
|۵۵
|صنهال
|صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
|۱۴.۴۲۱
|۰.۱۱
|-۸۳.۰۸
|۵۸
|-۸.۳۳۱
|۲.۸۵
|۸۳
|۲۸
|۴۶
|۰.۱۳
|۴۸
|۵۶
|یارا
|صندوق س. آریا-د
|۱۲.۸۸۸
|۰.۱۰
|-۷۵.۵۶
|۵۲
|-۰.۳۹۴
|۰.۱۳
|۶۹
|۵۲۴
|۸۶
|۰.۱۶
|۱۷
|۵۷
|رایبد
|صندوق س رایبد-ثابت
|۱۱.۰۱۵
|۰.۰۹
|-
|-
|۰.۶۶۱
|۰.۰۲
|۴۷
|-۲
|۱۴
|۰.۱۵
|۲۱
|۵۸
|طلوع
|صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
|۹.۸۷۴
|۰.۰۸
|-۸۶.۹۵
|۶۳
|۰.۶۱۳
|۰.۰۲
|۴۸
|۲۱۹
|۷۲
|۰.۱۲
|۷۱
|۵۹
|ترنج ثابت
|ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
|۸.۸۲۸
|۰.۰۷
|-۱۳.۹۳
|۱۸
|-۱.۰۰۵
|۰.۳۴
|۷۴
|۶
|۲۷
|۰.۱۳
|۴۵
|۶۰
|سام
|صندوق س.درآمد ثابت سام-د
|۸.۴۵۵
|۰.۰۷
|-۸۴.۴۵
|۵۹
|۸.۳۵۳
|۰.۲۸
|۲۵
|۱۷
|۴۰
|۰.۱۴
|۳۶
|۶۱
|آفاق
|صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
|۶.۶۹۴
|۰.۰۵
|-۸۱.۱۸
|۵۶
|۱.۷۱۷
|۰.۰۶
|۳۹
|-۲
|۱۳
|۰.۱۴
|۳۳
|۶۲
|خورشید
|صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
|۵.۳۳۲
|۰.۰۴
|-۸۸.۷۲
|۶۶
|-۴.۱۳۴
|۱.۴۱
|۸۰
|۰
|۱۵
|۰.۱۵
|۲۲
|۶۳
|بازده
|صندوق س. بازده ثابت-د
|۵.۱۷۲
|۰.۰۴
|۱۸۵.۴۲
|۶
|-۵.۱۶۴
|۱.۷۶
|۸۱
|-۴۲۱
|۱
|۰.۰۸
|۸۲
|۶۴
|بلوط
|صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت
|۴.۹۹۷
|۰.۰۴
|-۳۰.۱۴
|۳۲
|۰.۰۰۲
|۰.۰۰
|۶۱
|۳۰
|۴۹
|۰.۱۳
|۵۰
|۶۵
|ثابت اکسیژن
|ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
|۴.۲۸۹
|۰.۰۳
|-۸۱.۴۵
|۵۷
|۰.۴۸۲
|۰.۰۲
|۴۹
|۳۶
|۵۱
|۰.۱۵
|۳۰
|۶۶
|سیناد
|صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
|۳.۵۹۴
|۰.۰۳
|-۹۴.۵۱
|۷۱
|-۳.۵۹۳
|۱.۲۳
|۷۹
|۲۹
|۴۸
|۰.۱
|۷۸
|۶۷
|شمیم
|صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
|۳.۵۰۶
|۰.۰۳
|-۹۵.۵۹
|۷۴
|-۰.۰۷۸
|۰.۰۳
|۶۸
|۲
|۲۲
|۰.۱۴
|۳۵
|۶۸
|سپیدما
|صندوق س. سپید دماوند-د
|۳.۴۵۶
|۰.۰۳
|-۹۶.۰۶
|۷۵
|-۰.۰۰۴
|۰.۰۰
|۶۵
|۲۸۹
|۷۵
|۰.۱۳
|۵۸
|۶۹
|سپنتارود
|ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د
|۳.۴۳۶
|۰.۰۳
|-۷.۷۲
|۱۷
|-۰.۴۹۷
|۰.۱۷
|۷۱
|۴۶
|۵۳
|۰.۱۴
|۳۸
|۷۰
|آلا
|صندوق س.اعتماد ارغوان-د
|۲.۷۶۸
|۰.۰۲
|-۹۲.۶۴
|۶۹
|۰.۰۷۳
|۰.۰۰
|۵۷
|۶
|۲۶
|۰.۱۲
|۶۴
|۷۱
|کارما
|صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
|۱.۶۳۰
|۰.۰۱
|-۹۴.۴۸
|۷۰
|-۰.۷۰۸
|۰.۲۴
|۷۳
|۳۷۶
|۷۹
|۰.۱۳
|۶۰
|۷۲
|ارمغان
|ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
|۱.۲۹۴
|۰.۰۱
|-۸۶.۶۸
|۶۲
|۱.۲۹۲
|۰.۰۴
|۴۱
|۱۴
|۳۶
|۰.۱۶
|۱۵
|۷۳
|آسود
|ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
|۰.۸۲۵
|۰.۰۱
|-۶۹.۴۲
|۴۶
|۰.۱۰۰
|۰.۰۰
|۵۵
|-۳۸
|۹
|۰.۱۴
|۳۲
|۷۴
|دیبا
|صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
|۰.۷۲۸
|۰.۰۱
|-۹۶.۸۹
|۷۶
|۰.۷۲۴
|۰.۰۲
|۴۶
|۳۸۹
|۸۱
|۰.۲۵
|۱
|۷۵
|هدف
|ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د
|۰.۶۱۱
|۰.۰۰
|-۹۵.۰۵
|۷۲
|-۰.۵۸۹
|۰.۲۰
|۷۲
|۲۰۳
|۷۱
|۰.۱
|۷۹
|۷۶
|بمان
|صندوق س.بازده مانا-د
|۰.۵۴۳
|۰.۰۰
|-۹۵.۵۵
|۷۳
|۰.۴۵۹
|۰.۰۲
|۵۰
|-۹۶
|۴
|۰.۰۸
|۸۳
|۷۷
|رایکا
|صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
|۰.۴۳۵
|۰.۰۰
|-۸۷.۷۰
|۶۴
|-۰.۴۱۴
|۰.۱۴
|۷۰
|-۳۳۳
|۲
|۰.۱
|۷۷
|۷۸
|اندوخته داریوش
|ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
|۰.۳۶۲
|۰.۰۰
|-۸۵.۲۴
|۶۰
|۰.۲۸۲
|۰.۰۱
|۵۲
|۱
|۱۸
|۰.۰۷
|۸۶
|۷۹
|فاخر
|صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
|۰.۳۰۰
|۰.۰۰
|-۹۹.۴۲
|۸۰
|۰.۲۶۱
|۰.۰۱
|۵۳
|۳۸۳
|۸۰
|۰.۱۴
|۴۰
|۸۰
|اطمینان
|ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
|۰.۲۹۷
|۰.۰۰
|-۹۰.۱۸
|۶۷
|۰.۰۹۸
|۰.۰۰
|۵۶
|-۸۵
|۶
|۰.۱۲
|۶۲
|۸۱
|نیک گستر
|صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت
|۰.۱۴۳
|۰.۰۰
|-۹۷.۶۸
|۷۷
|-۰.۰۷۱
|۰.۰۲
|۶۷
|۱۳۱
|۶۶
|۰.۱۲
|۶۹
|۸۲
|هامرز
|صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
|۰.۰۸۵
|۰.۰۰
|-۹۹.۴۱
|۷۹
|۰.۰۰۳
|۰.۰۰
|۶۰
|۷۵
|۶۰
|۰.۱۱
|۷۵
|۸۳
|همگام
|صندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د
|۰.۰۳۶
|۰.۰۰
|-۹۷.۸۰
|۷۸
|-۰.۰۲۸
|۰.۰۱
|۶۶
|۱
|۲۰
|۰.۲۱
|۳
|۸۴
|آکام
|صندوق س. نوع دوم آکام-د
|۰.۰۳۰
|۰.۰۰
|-۹۹.۶۸
|۸۲
|۰.۰۲۰
|۰.۰۰
|۵۸
|۱۴
|۳۷
|۰.۱۱
|۷۴
|۸۵
|گنجینه
|صندوق س. گنجینه داریوش-د
|۰.۰۲۴
|۰.۰۰
|-۹۹.۹۷
|۸۳
|۰.۰۰۱
|۰.۰۰
|۶۳
|۱
|۱۹
|۰.۱۲
|۶۳
|۸۶
|سخند
|صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
|۰.۰۰۴
|۰.۰۰
|-۹۹.۶۸
|۸۱
|۰.۰۰۲
|۰.۰۰
|۶۲
|-۴۲
|۸
|۰.۰۵
|۸۷
|۸۷
|نیلی
|صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
|۰.۰۰۴
|۰.۰۰
|-۹۹.۹۹
|۸۴
|۰.۰۰۴
|۰.۰۰
|۵۹
|۲۲
|۴۳
|۰.۱۲
|۶۶
|۸۸
|ماکان
|ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د
|۰.۰۰۰
|۰.۰۰
|-۱۰۰.۰۰
|۸۵
|۰.۰۰۰
|۰.۰۰
|۶۴
|۴۶۱
|۸۴
|۰.۰۵
|۸۸
