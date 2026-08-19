امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از خبرگزاری مهر و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ابعاد طرح مطرح‌شده از سوی امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، اظهار کرد: این طرح در پی درخواست افرادی شکل گرفت که طی ماه‌های گذشته با ستاد ارتش تماس گرفته و اعلام کرده بودند به دلیل کهولت سن، بازنشستگی یا محدودیت‌های جسمی امکان حضور مستقیم در میدان جنگ را ندارند، اما آمادگی دارند در قالب «جهاد مالی» در دفاع از کشور مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در پی این درخواست‌ها، طرحی تدوین شد که امیر فرمانده محترم کل ارتش کلیات آن را اعلام کردند. پاداش ۵ میلیاردی برای دلاورمردان و ۱۰ میلیاردی برای شیرزنان.

سخنگوی ارتش با تشریح جزئیات این طرح گفت: در صورتی که آمریکایی‌ها دچار خطای محاسباتی شوند و اقدام به تجاوز زمینی علیه کشورمان کنند، برای افرادی که بتوانند متجاوزان آمریکایی را از پای درآورند یا به اسارت بگیرند، پاداش در نظر گرفته شده است.

سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: گرچه همه مردان دلاور و شیرزنان سرزمینمان مقابله با متجاوزان را وظیفه و افتخار خود می دانند، اما به منظور فرهنگ سازی و تقدیر از هموطنان غیور، این پاداش در نظر گرفته شده و میزان آن برای مردان ۵ میلیارد تومان و برای زنان ۱۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌های دیگری در این طرح اظهار کرد: برخی از مردم، به‌ویژه عشایر غیور، دارای سلاح‌های شکاری مجاز هستند. هر هموطنی در چارچوب دفاع از کشور با سلاح شکاری خود با متجاوزان مقابله کند، آن سلاح توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران با دو برابر قیمت خریداری‌ می شود و با نام صاحب سلاح در موزه ارتش نگهداری خواهد شد و یک قبضه سلاح نو به عنوان هدیه به ایشان اهدا خواهد گردید.

سخنگوی ارتش افزود: این اقدامات به عنوان دفاع از سرزمین ایران اسلامی در تاریخ ثبت و ماندگار می شود و برای آیندگان غرورآفرین و افتخار آمیز خواهد بود.

امیر اکرمی نیا اظهار داشت: این طرح از خارج از ارتش پشتیبانی مالی می‌شود و جهادگران مالی، هزینه های آن را تامین می¬کنند. وی افزود: برخی از تامین کنندگان مالی طرح، از بازنشستگان ارتش هستند و برخی دیگر سابقه نظامی ندارند، اما اعلام کرده‌اند که تمایل به کمک و مشارکت مالی در دفاع از کشور دارند.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: گرچه مردم شجاع و غیور ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که بدون چشمداشت و با تمام توان، جان و مال خود را برای دفاع از کشور تقدیم می‌کنند و اساساً دفاع را امری مقدس می دانند اما این طرح به منظور فرهنگ سازی و نشان دادن اهمیت، تقدس و زیبایی دفاع همگانی از سرزمین ایران عزیز و ماندگار کردن نام مدافعان وطن اجرا می شود.