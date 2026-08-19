تبعات جنگ علیه ایران؛ تورم در انگلیس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین انگلیس اعتراف کرد که نرخ تورم در این کشور در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد افزایش یافت و افزایش قیمت انرژی تحت تأثیر جنگ ایران بار دیگر فشار بر زندگی خانواده های انگلیسی را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، اداره آمار ملی انگلیس اعلام کرد، نرخ تورم که در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح ۱۵ ماه گذشته یعنی ۲.۶ درصد رسیده بود در ژوئیه افزایش یافت. این نخستین افزایش نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ماه مارس تاکنون بوده است.

این افزایش در حالی رخ داده است که خانواده های انگلیسی در ماه ژوئیه با شدیدترین افزایش هزینه انرژی در تابستان طی چهار سال گذشته مواجه شدند. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب وارد آمدن شوک به بازارهای جهانی انرژی شده و افزایش قیمت گاز و برق فشار بیشتری بر بودجه خانواده ها وارد کرده است.

بر اساس آمار رسمی، افزایش قیمت گاز مهم‌ترین عامل رشد تورم به شمار می آید. قیمت گاز در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۷ درصد افزایش یافت.

این افزایش قیمت گاز شدیدترین رشد از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون بود؛ زمانی که مصرف‌کنندگان انگلیسی برای نخستین بار با پیامدهای افزایش قیمت انرژی در پی جنگ روسیه و اوکراین مواجه شدند.

آمارهای منتشرشده در روز سه‌شنبه نشان داد رشد دستمزدها در انگلیس در ماه ژوئن کاهش یافته و شمار فرصت‌های شغلی به پایین‌ترین سطح پنج سال گذشته رسیده است.