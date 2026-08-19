فضای مجازی میدان مهم جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر نقش مؤثر فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و فضای مجازی در هدایت افکار عمومی، گفت: انتظار می‌رود فعالان این عرصه با حفظ حریت و رعایت اصول حرفه‌ای، در مسیر تقویت وحدت ملی، امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و امیدآفرینی در جامعه گام بردارند.

وی اظهار کرد: تفرقه مورد تأیید دین مبین اسلام نیست و وحدت باید به عنوان یکی از اصول مهم در جامعه مورد توجه قرار گیرد. از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای انتظار می‌رود با نگاه متدینانه، ولایت‌مدارانه، میهن‌دوستانه و مبتنی بر آموزه‌های اسلام، مسائل مهم کشور را دنبال کنند.

رزم افزود: دولت نیز باید در چارچوب قانون و بدون تبعیض، حمایت متعارف و قانونی از رسانه‌ها و خبرنگاران داشته باشد تا اصحاب رسانه بتوانند با انعکاس عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی، زمینه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی در جامعه را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و حریت رسانه‌ها تصریح کرد: اصحاب رسانه ضمن رعایت خطوط قرمز نظام و ارزش‌های دینی و انقلابی، باید اصول حرفه‌ای خبرنگاری را مورد توجه قرار دهند و از فضاسازی منفی و اقداماتی که موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی می‌شود، پرهیز کنند.

رزم ادامه داد: مسائل شخصی نباید در اولویت انتشار اخبار قرار گیرد و فعالان رسانه‌ای باید پیش از انتشار هر مطلبی، نسبت به صحت‌سنجی آن اقدام کنند. در اطلاع‌رسانی باید توجه داشته باشیم که «چه مطلب صحیحی برای تفهیم وجود دارد»، نه اینکه صرفاً «چه کسی این مطلب را بیان کرده است».

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی گفت: فعالان رسانه‌ای سهم عمده‌ای در هدایت افکار عمومی، عواطف و رفتار مردم دارند و از این رو مسئولیت اجتماعی آنان بسیار سنگین، حساس و ارزشمند است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: اسلام، حفظ نظام اسلامی و صیانت از کشور را مورد تأکید قرار داده است و امروز در شرایطی که دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای و فضای مجازی به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف جامعه هستند، نقش فعالان متعهد و مسئولیت‌شناس فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی بیان کرد: حجم اخبار و اطلاعات در جهان امروز بسیار افزایش یافته و با توجه به ابزارها و فناوری‌های نوین، اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان در سراسر جهان منتشر می‌شود. فضای مجازی، ماهواره‌ها و ابزارهای ارتباطی موجب شده‌اند جهان از حیث تبادل اطلاعات به یک دهکده جهانی تبدیل شود و هر فرد در هر نقطه از دنیا بتواند در کوتاه‌ترین زمان به جدیدترین اطلاعات دسترسی پیدا کند.

رزم خاطرنشان کرد: فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و فضای مجازی را می‌توان افسران جنگ نرم دانست و نقش آنان در خنثی‌سازی توطئه‌ها و اقدامات دشمنان بسیار مهم و مؤثر است. این مسئولیت به‌ویژه برای فعالان متعهد، دلسوز و مسئولیت‌شناس فضای مجازی که در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند، سنگین و حساس است.

وی با اشاره به ضرورت انتقاد سازنده در رسانه‌ها گفت: انتقاد باید با هدف اصلاح امور انجام شود و انتظار می‌رود اصحاب رسانه در نقد عملکرد مسئولان و دستگاه‌ها، اصلاح امور و حل مشکلات مردم را دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های نظام، عدالت‌محوری، خدمت به مردم، جلب رضایت عمومی، کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت روانی جامعه را از جمله محورهایی دانست که رسانه‌ها می‌توانند در تحقق آنها نقش مؤثر داشته باشند.

رزم در ادامه با اشاره به سخنان آیت‌الله حسن‌زاده آملی درباره فعالیت در فضای مجازی اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی دستورالعملی ۱۲ بندی خطاب به حاضران در دنیای مجازی مطرح کرده‌اند که توجه به آن می‌تواند برای فعالان این عرصه راهگشا باشد.

وی افزود: در این توصیه‌ها بر زنده نگه داشتن حق با یاد کردن و تکرار آن و نابود کردن باطل از طریق ترک آن تأکید شده است. همچنین پرهیز از تصاویر حرام و غیرشرعی، خودداری از ورود به بحث‌های بیهوده، بی‌نتیجه و مضر و پرهیز از مطالبی که موجب تمسخر دین، عبادات، مقدسات، اشخاص، ملت‌ها و قومیت‌ها می‌شود، مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی دیگر از توصیه‌های ارزشمند آن مرحوم، این است که افراد نباید منبع نقل شایعات باشند و پیش از نقل و انتشار هر حدیث، روایت، داستان یا خبری، باید نسبت به صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.