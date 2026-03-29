آخرین وضعیت ترددهای طرح نوروزی ۱۴۰۵/تداوم موج بازگشت مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترددهای جادهای در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد که بر اساس آخرین آمارها تا پایان روز ۸ فروردین، در بازهای ۱۳ روزه، در مجموع بیش از ۲۹۱ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کشور به ثبت رسیده است.
سردار کرمیاسد با اشاره به آغاز زودهنگام سفرها افزود: امسال به دلیل شرایط ویژه کشور، شاهد شروع پیشدستانه موج سفرها پیش از آغاز رسمی طرح نوروزی بودیم و با توجه به پیشبینیهای انجامشده، انتظار میرفت این سفرها از ۲۵ اسفند با سفرهای نوروزی تجمیع شود که همین موضوع منجر به افزایش قابل توجه حجم ترددها در سطح کشور شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در این بازه زمانی، سهم عمده ترددها مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است، بهطوریکه در مجموع ترددهای ثبتشده،بیش از ۲۴۶ میلیون تردد مربوط به خودروهای سواری است که نشاندهنده تمایل بالای هموطنان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای نوروزی است.
وی افزود: در میان سایر ناوگان حملونقل، کامیونها با بیش از ۹/۲میلیون تردد در رتبه دوم و اتوبوسها با بیش از ۱/۶ میلیون تردد در رتبه سوم قرار دارند.
سردار کرمیاسد با اشاره به پراکندگی استانی ترددها گفت: استان تهران با ۱۱ درصد، مازندران با ۹ درصد، البرز با ۶ درصد، خراسان رضوی با ۵ درصد و گیلان با ۴ درصد، بیشترین سهم تردد را به خود اختصاص دادهاند که در این میان تهران و مازندران به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار دارند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه برخی استانها علاوه بر مقصد بودن، نقش معبر را نیز ایفا میکنند، تصریح کرد: استانهای تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی بهدلیل موقعیت جغرافیایی، علاوه بر اینکه جزو مقاصد سفر محسوب میشوند، از مهمترین کریدورهای عبوری کشور نیز هستند و همین موضوع بر حجم تردد در این استانها افزوده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به اوج ترددها اشاره کرد و گفت: روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد، پرترددترین روز این بازه زمانی بوده است، همچنین در روز ۸ فروردین نیز بیش از ۲۲ میلیون تردد ثبت شده که نشان میدهد همزمان با تداوم سفرها، شاهد آغاز موج بازگشت مسافران نیز هستیم.
وی افزود: بررسی آمار ورودی و خروجی استانها نشان میدهد تهران و البرز در رتبههای اول و دوم قرار دارند، بهطوریکه تهران با بیش از ۳ میلیون تردد ورودی و خروجی، بیشترین میزان جابهجایی را به خود اختصاص داده و استانهای مرکزی، قزوین و قم نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
سردار کرمیاسد با اشاره به وضعیت انباشت خودروها خاطرنشان کرد: در حال حاضر و تا تاریخ ۸ فروردین، بیشترین ماندگاری و انباشت خودرو در استانهای مازندران و گیلان ثبت شده و پس از آن استانهای چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند که نشاندهنده باقیماندن بخشی از مسافران در این مقاصد است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص میانگین سرعت اشاره کرد و گفت: استانهای خراسان جنوبی، قم، خراسان رضوی، مرکزی و گلستان بیشترین میانگین سرعت را نسبت به متوسط کشوری به ثبت رساندهاند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر تداوم سفرها در روزهای آینده تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، پیشبینی میشود در روزهای آتی با موج پرحجمتری از بازگشت مسافران به شهرهای مبدأ مواجه باشیم؛ از اینرو، احتمال اعمال محدودیتها و اتخاذ تدابیر ترافیکی ویژه، بهویژه در محورهای شمالی کشور، وجود دارد.
وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: هموطنان حتماً پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و با مدیریت زمان سفر، از سفرهای پرریسک در ساعات اوج تردد خودداری کنند تا شاهد کاهش حوادث و تسهیل در جریان عبور و مرور باشیم.
