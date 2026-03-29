حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه‌های قزوین-کرج، قزوین-رشت و قزوین-زنجان در محدوده کنارگذر به سمت شمال و شمال غرب، پرحجم اما روان است. سایر محورهای استان نیز از وضعیت ترافیکی عادی و روانی برخوردارند.

وی افزود: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ گونه حادثه منجر به فوت در محورهای ارتباطی استان نداشته‌ایم و هیچ محدودیت یا انسدادی نیز در جاده‌ها وجود ندارد. در باند جنوبی به سمت مرکز کشور نیز ترافیک در حال حاضر عادی و روان جریان دارد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با پیش‌بینی وضعیت ترافیکی ساعات آینده بیان کرد: انتظار می‌رود از بعد از ظهر امروز شاهد موج برگشت سفرها به سمت پایتخت باشیم و ترافیکی پرحجم و در برخی مقاطع نیمه‌سنگین را تجربه کنیم.

تقی‌خانی به رانندگان توصیه کرد: حتماً از کمربندی استفاده کنند و با توجه به بارش‌های پراکنده در محورهای مواصلاتی استان، مراقب لغزندگی معابر بوده و با سرعت مطمئنه به سفر خود ادامه دهند تا انشاءالله حادثه‌ای برایشان رخ ندهد.

وی در پایان تأکید کرد: بنده و همکارانم کماکان در خدمت همشهریان و هموطنان عزیز هستیم و امیدواریم بتوانیم سفری ایمن را برای آنان رقم بزنیم.