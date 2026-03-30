اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، در یک برنامه خبری تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محورهای شمالی شاهد بار ترافیکی نسبتاً پرحجمی هستیم که از ساعت ۱۵ با اعمال محدودیت در محدوده شهر مرزن‌آباد، به‌دلیل بار سنگین ترافیک از جنوب به شمال، این محور تا اطلاع ثانوی به‌صورت یک‌طرفه اعمال شده است.

وی افزود: در مدتی که از اجرای طرح نوروزی سپری شده، استان‌های مازندران و گیلان بیشترین انباشت مسافر را داشته‌اند و همچنین در استان‌های مازندران و گلستان بیشترین حجم تردد ثبت شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: هرچند به‌طور کلی در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بازه طرح نوروزی با کاهش ترددها مواجه بوده‌ایم، اما به‌واسطه شرایط خاص و افزایش سفرها پیش از آغاز طرح نوروزی، مدیریت ترددها و سفرها به‌خوبی و بدون کوچک‌ترین مشکل تا این لحظه انجام شده است.

وی تأکید کرد: با حضور حداکثری و پررنگ تمامی عوامل خدمت‌رسان از جمله نیروهای راهداری، اورژانس، هلال‌احمر و امداد خودرو، خدمات‌رسانی به مردم همچنان ادامه خواهد داشت.

حسینی همچنین با اشاره به آغاز موج دوم سفرها گفت: این موج از پنجشنبه ۶ فروردین آغاز شده و به‌هرحال انتظار می‌رود از روز پنجشنبه شاهد موج سنگین بازگشت مسافران باشیم. البته شرایط دایر بودن یا غیرحضوری بودن مدارس نیز می‌تواند در زمان بازگشت سفرهای نوروزی مؤثر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که پنجشنبه ۱۳ فروردین و جمعه ۱۴ فروردین بیشترین حجم بازگشت مسافران را داشته باشیم؛ لذا توصیه می‌کنیم مردم عزیز زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا بتوانند با صحت و سلامت به منازل خود بازگردند.