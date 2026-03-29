خاکی: ۳۱ مکان ورزشی کردستان در حملات هوایی دشمن آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، ضمن محکومیت حملات اخیر به کشور، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی که در میدان نبرد به اهداف خود نرسیدند، با هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، ماهیت جنایتکارانه خود را آشکار کردند.
وی افزود: تاکنون نزدیک به ۳۱ مکان ورزشی در سطح استان دچار آسیبدیدگی شدهاند که برخی از این اماکن به دلیل تداوم حملات، دو یا سه بار در معرض خسارت قرار گرفتهاند و نیازمند بازسازی جدی هستند.
بیشترین خسارت در چند شهرستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تصریح کرد: بیشترین میزان تخریبها مربوط به سالنهای ورزشی در شهرستانهای سقز، دیواندره، بانه و کامیاران گزارش شده است.
خاکی با اشاره به نوع خسارتها گفت: آسیبها شامل تخریب و ترکخوردگی سقف سالنهای چندمنظوره، صدمه به سازههای اصلی، اختلال در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، تخریب سیستم روشنایی، شکستن شیشهها، تخریب دیوارهها و آسیب جدی به کفپوشها است.
پیگیری برای بازسازی اماکن ورزشی
وی با تأکید بر لزوم تسریع در بازسازی این اماکن اظهار داشت: کارشناسان فنی اداره کل، ارزیابی کامل خسارات را انجام داده و مکاتبات لازم با وزارت ورزش و جوانان برای تأمین اعتبار و اقدامات بعدی صورت گرفته است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: بازسازی و توسعه زیرساختهای ورزشی در دستور کار این اداره کل قرار دارد و ارائه خدمات به جامعه ورزش و جوانان حتی در شرایط جنگی نیز ادامه خواهد داشت.
خاکی در پایان با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی گفت: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و حضور سرمایهگذاران برای بازسازی اماکن ورزشی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و از هرگونه همکاری در این زمینه استقبال میکنیم.
