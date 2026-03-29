انجام بیش از ۵۵۰ بازرسی ایمنی از صنایع و کارخانجات لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز یکشنبه به رسانهها گفت: در ۲۷ روز جنگ رمضان، کارشناسان گروه بهداشت حرفهای بیش از ۵۵۰ مورد بازرسی از صنایع، کارخانجات، جایگاههای سوخت و اماکن دارای پتانسیل بالای حادثه در سطح استان انجام دادند.
مریم کوشکی ادامه داد: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی محیط کار، کاهش ریسکهای صنعتی و حفظ سلامت نیروی کار صورت گرفته است.
اجرای مجموعهای از اقدامات ایمنی و پیشگیرانه
وی افزود: در این بازه زمانی، کارشناسان بهداشت حرفهای مجموعهای از اقدامات تخصصی شامل مدیریت مواد شیمیایی و کاهش ریسکهای انباری، ایمنسازی زیرساختهای اطفای حریق، بهسازی ابنیه و پناهگاهها و مهندسی شیفتهای کاری را اجرایی کردند.
کوشکی بیان کرد: همچنین آموزشهای مرتبط با ضرورت استفاده از وسایل حفاظت فردی در شرایط عادی و حوادث شیمیایی برای کارکنان واحدهای صنعتی ارائه شد.
تقویت هماهنگیهای برونبخشی و نظارتهای میدانی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در ادامه این اقدامات، ارتباطات برونبخشی با دستگاههای مرتبط از جمله سازمان پدافند غیرعامل استانداری تقویت و چکلیستهای پیشگیرانه بهروزرسانی شد.
وی اضافه کرد: برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی با مدیران جایگاههای سوخت و ابلاغ دستورالعملهای ایمنی در شرایط اضطراری نیز از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
تمرکز بر صیانت از نیروی کار و زیرساختهای حیاتی
کوشکی اظهار داشت: تمامی اقدامات نظارتی با تمرکز بر مدیریت مواد شیمیایی، صیانت از نیروی کار، ایمنسازی زیرساختهای حیاتی و استمرار تولید انجام شده و هدف اصلی این برنامهها، حفظ و ارتقای سطح سلامت کارگران و کاهش احتمال وقوع حوادث در محیطهای صنعتی بوده است.
وی یادآور شد: این بازرسیها با وجود شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از جنگ رمضان، بدون وقفه ادامه یافته و همچنان در دستور کار قرار دارد و این روند نشاندهنده تعهد مستمر نظام بهداشت و آمادگی کامل در حوزه ایمنی و سلامت شغلی حتی در شرایط بحرانی و جنگی است.
نظر شما